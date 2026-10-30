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Jimmy Fallon zaśpiewał jej "Sto lat". Kim jest Veronika Slowikowska?

Filmweb autor: /
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Jimmy Fallon zaśpiewał jej &quot;Sto lat&quot;. Kim jest Veronika Slowikowska?
źródło: Getty Images
autor: NBCUniversal
Veronika Slowikowska pojawiła się w czwartkowym odcinku programu "Late Night with Jimmy Fallon". Wizyta w studiu NBC miała szczególny charakter. Tego dnia kanadyjsko-polska aktorka świętowała 31. urodziny. Z tej okazji gospodarz programu postanowił zrobić jej niespodziankę. Po krótkiej lekcji polskiego Fallon i zgromadzona w studiu publiczność zaśpiewali solenizantce "Sto lat". Nagranie stało się wiralem w polskich mediach społecznościowych. 

Kim jest Veronika Slowikowska?



Veronika Slowikowska urodziła się 29 października 1995 roku w kanadyjskim Barrie w prowincji Ontario. Jej rodzice pochodzą z Polski i wyemigrowali za ocean krótko przed jej narodzinami. Aktorka nie ukrywa swoich korzeni i chętnie opowiada o polskich tradycjach, które towarzyszyły jej w dzieciństwie. W jednym z wywiadów przyznała np. że jest fanką "Świata według Kiepskich".

Karierę zaczynała w Toronto, gdzie rozwijała umiejętności aktorskie i komediowe. Występowała między innymi w grupie improwizacyjnej Bad Dog Theatre Company. Pierwsze kroki na małym ekranie stawiała w serialach "Degrassi: Nowy rocznik" i "Co robimy w ukryciu". W tym drugim wcieliła się w Shanice, członkinię grupy łowców wampirów. Później zagrała także m.in. w kanadyjskim serialu komediowym "Homeschooled" oraz w koprodukcji Prime Video i Hulu "Davey & Jonesie's Locker". 

GettyImages-2302094032.jpg Getty Images © NBCUniversal


W 2023 roku Slowikowska wraz z Kyle'em Chase'em zaczęła prowadzić podcast "nevermind". Popularność przyniosły jej także krótkie skecze publikowane w social mediach. Aktualnie konto aktorki na Instagramie śledzi ponad milion obserwujących.  

Veronika Slowikowska w "Saturday Night Live"



Przełomem w karierze było niewątpliwie dołączenie do "Saturday Night Live". We wrześniu 2025 roku ogłoszono, że aktorka znajdzie się w obsadzie 51. sezonu kultowego programu NBC. 

Slowikowska rozwija również karierę filmową. W 2026 roku zagrała pierwszą główną rolę w komedii "Stephanie, Bride to Be". W filmie wystąpili także Amy Sedaris oraz znany z "Rodziny SopranoMichael Imperioli

Wschodząca gwiazda realizuje się ponadto muzycznie. Pod pseudonimem Me As a Girl nagrywa utwory utrzymane w stylistyce indie popu.    

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