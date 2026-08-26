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Gwiazdy "Herosów" ponownie razem. Spotkały się, by uczcić pamięć Hayden Panettiere

Deadline / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Jimmy+Jean-Louis+i+inne+gwiazdy+%22Heros%C3%B3w%22+spotka%C5%82y+si%C4%99%2C+by+uczci%C4%87+pami%C4%99%C4%87+Hayden+Panettiere-168228
Gwiazdy &quot;Herosów&quot; ponownie razem. Spotkały się, by uczcić pamięć Hayden Panettiere
16 sierpnia zmarła Hayden Panettiere - gwiazda serialu "Herosi". Aktorzy z serialu wykorzystali tę przykrą okoliczność, aby spotkać się i uczcić pamięć aktorki. 

Gwiazdy "Herosów" wspominają Hayden Panettiere



Zdjęciami ze spotkania podzielił się Jimmy Jean-Louis, który w serialu wcielał się w Haitańczyka. Aktor opublikował fotografie w serwisie X i dodał opis:

Spotkanie ekipy z serialu "Herosi", zorganizowane by uczcić pamięć Hayden, było niezwykle emocjonalne. W naszych sercach gościł smutek, ale też mnóstwo miłości, wdzięczności i ciepła, gdy wspominaliśmy piękne spędzone razem chwile oraz trwały ślad, jaki zostawiło po sobie życie osoby, która poruszyła tak wielu. Au revoir Hayden



Po śmierci Panettiere swoje wspomnienia publikowali także inni jej koledzy z planu. Jack Coleman, który w "Herosach" grał ojca jej bohaterki, napisał: Kocham Cię, Hayden. Będę za Tobą tęsknić. Tak bardzo mi przykro, że cierpiałeś. Będę pamiętać, jak szczęśliwy byłeś na planie i podczas europejskiej trasy promocyjnej; jak brałeś w obronę Tess, gdy była nękana; Twoje zaangażowanie w ochronę zwierząt i odwagę, by narażać własne bezpieczeństwo w ich obronie. Żałuję tylko, że Tobie nie zapewniono takiej samej ochrony.

Masi Oka, który wcielał się w Hiro Nakamurę, również zareagował na wiadomość o śmierci aktorki, pisząc o tym, że "zawsze będzie ją pamiętać za jej wspaniałego ducha, ogromny talent i radosną energię".

W sprawie śmierci Panettiere wciąż prowadzone jest śledztwo mające wyjaśnić okoliczności zdarzenia.


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