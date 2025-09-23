Jimmy Kimmel wraca na antenę

Jimmy Kimmel nie podzielił losów Stephena Colberta i ostatecznie nie został zwolniony przez Disneya. Jego program wróci na antenę ABC już we wtorek.
"Jimmy Kimmel Live!" odwieszony. Co się stało?
Przypomnijmy, że problemy programu zaczęły się od jednego z monologów Kimmela
po zabójstwie prawicowego propagandysty Charliego Kirka
. Jego słowami poczuły się obrażone osoby z ruchu MAGA oraz zwolennicy prezydenta USA Donalda Trumpa, który domagał się zwolnienia Kimmela
już wcześniej (po tym, jak Paramount ogłosił, że nie przedłużył kontraktu z Stephenem Colbertem
licząc, że decyzja ta sprawi, że rząd amerykański nie zablokuje przejęcia studia przez Skydance).
Szef FCC publicznie zasugerował, że stacje należące do ABC mogą mieć problemy z przedłużeniem licencji na nadawanie. Na to natychmiast zareagował koncern medialny Nexstar
, właściciel wielu stacji lokalnych ABC. Nexstar jest właśnie w trakcie przejmowania konkurencyjnej korporacji medialnej. Umowa warta jest kilka miliardów dolarów i wymaga akceptacji FCC. Nexstar ogłosił, że na antenie stacji ABC, którego do niego należą, "Jimmy Kimmel Live!"
nie będzie pokazywane.
W efekcie ABC podjęło informację o tym, by czasowo zdjąć z anteny program Kimmela
. Nie podano wtedy możliwej daty powrotu, co większość uznała za nieformalne skasowanie. Na to z satysfakcją zareagował Donald Trump.
Jednak decyzja ABC została źle przyjęta nie tylko przez liberalne środowiska. Ostro zareagowali także liczni twardzi zwolennicy Trumpa z prawej strony. Dostało się również szefom Disneya. Kierownictwo koncernu przez cały weekend prowadziło rozmowy na temat rozwiązania kryzysu. Po rozmowach z Kimmelem zdecydowano, że jego program wróci we wtorek na antenę. Podobno nie narzucono mu żadnych ograniczeń co do prowadzenia show.
Nie oznacza to jednak, że wszyscy w Ameryce we wtorek zobaczą "Jimmy Kimmel Live!"
. Sinclair Broadcast Group
– medialny koncern o mocno prawicowym zacięciu – już zapowiedziało, że w należących do grupy lokalnych stacjach ABC program Kimmela nie będzie na razie emitowany.
Zamiast niego pokazywane będą wiadomość. Jednocześnie Sinclair Broadcast Group poinformowało o tym, że prowadzi rozmowy z Disneyem na temat tego, co dalej zrobić z tym faktem. Jimmy Kimmel wyszedł więc na tym lepiej niż ćwierć wieku temu Bill Maher. Przypomnijmy, że "Jimmy Kimmel Live!" trafiło na antenę ABC w 2003 roku w miejsce skasowanego przez stację programu "Politically Incorrect" Mahera.
Tamten program zszedł z anteny po kontrowersjach wywołanych jednym z odcinków wyemitowanych po 11 września 2001 roku. Lokalne stacje ABC przestały nadawać program, reklamodawcy wycofali reklamy. Kiedy więc w 2002 roku stacja miała przedłużyć kontrakt z Maherem
, zamiast tego zdecydowała się go skasować i wprowadzić nowy talk-show. Jego gospodarzem został Jimmy Kimmel
.