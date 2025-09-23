Newsy Seriale Telewizja Jimmy Kimmel wraca na antenę
Seriale / Telewizja

Jimmy Kimmel wraca na antenę

Deadline / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Jimmy+Kimmel+nie+zosta%C5%82+skasowany.+Disney+przywraca+jego+program.+Pierwszy+odcinek+ju%C5%BC+we+wtorek-163041
Jimmy Kimmel wraca na antenę
źródło: Getty Images
autor: Kevin Winter
Jimmy Kimmel nie podzielił losów Stephena Colberta i ostatecznie nie został zwolniony przez Disneya. Jego program wróci na antenę ABC już we wtorek.

"Jimmy Kimmel Live!" odwieszony. Co się stało?



Przypomnijmy, że problemy programu zaczęły się od jednego z monologów Kimmela po zabójstwie prawicowego propagandysty Charliego Kirka. Jego słowami poczuły się obrażone osoby z ruchu MAGA oraz zwolennicy prezydenta USA Donalda Trumpa, który domagał się zwolnienia Kimmela już wcześniej (po tym, jak Paramount ogłosił, że nie przedłużył kontraktu z Stephenem Colbertem licząc, że decyzja ta sprawi, że rząd amerykański nie zablokuje przejęcia studia przez Skydance).

Szef FCC publicznie zasugerował, że stacje należące do ABC mogą mieć problemy z przedłużeniem licencji na nadawanie. Na to natychmiast zareagował koncern medialny Nexstar, właściciel wielu stacji lokalnych ABC. Nexstar jest właśnie w trakcie przejmowania konkurencyjnej korporacji medialnej. Umowa warta jest kilka miliardów dolarów i wymaga akceptacji FCC. Nexstar ogłosił, że na antenie stacji ABC, którego do niego należą, "Jimmy Kimmel Live!" nie będzie pokazywane.

W efekcie ABC podjęło informację o tym, by czasowo zdjąć z anteny program Kimmela. Nie podano wtedy możliwej daty powrotu, co większość uznała za nieformalne skasowanie. Na to z satysfakcją zareagował Donald Trump.

02.jpg Getty Images © John Nacion


Jednak decyzja ABC została źle przyjęta nie tylko przez liberalne środowiska. Ostro zareagowali także liczni twardzi zwolennicy Trumpa z prawej strony. Dostało się również szefom Disneya. Kierownictwo koncernu przez cały weekend prowadziło rozmowy na temat rozwiązania kryzysu. Po rozmowach z Kimmelem zdecydowano, że jego program wróci we wtorek na antenę. Podobno nie narzucono mu żadnych ograniczeń co do prowadzenia show.

Nie oznacza to jednak, że wszyscy w Ameryce we wtorek zobaczą "Jimmy Kimmel Live!". Sinclair Broadcast Group – medialny koncern o mocno prawicowym zacięciu – już zapowiedziało, że w należących do grupy lokalnych stacjach ABC program Kimmela nie będzie na razie emitowany. Zamiast niego pokazywane będą wiadomość. Jednocześnie Sinclair Broadcast Group poinformowało o tym, że prowadzi rozmowy z Disneyem na temat tego, co dalej zrobić z tym faktem.

Jimmy Kimmel wyszedł więc na tym lepiej niż ćwierć wieku temu Bill Maher. Przypomnijmy, że "Jimmy Kimmel Live!" trafiło na antenę ABC w 2003 roku w miejsce skasowanego przez stację programu "Politically Incorrect" Mahera. Tamten program zszedł z anteny po kontrowersjach wywołanych jednym z odcinków wyemitowanych po 11 września 2001 roku. Lokalne stacje ABC przestały nadawać program, reklamodawcy wycofali reklamy. Kiedy więc w 2002 roku stacja miała przedłużyć kontrakt z Maherem, zamiast tego zdecydowała się go skasować i wprowadzić nowy talk-show. Jego gospodarzem został Jimmy Kimmel.

Powiązane artykuły Jimmy Kimmel

Zobacz wszystkie artykuły

Najnowsze Newsy

Filmy

"Spider-Man: Całkiem nowy dzień" – zdjęcia do filmu przerwane

Filmy

Dreszczowiec o Aryjskiej Księżniczce bez reżyserki

7 komentarzy
Filmy Multimedia

"The Mandalorian & Grogu" – pierwszy zwiastun filmu. Jest moc?

59 komentarzy
Filmy Box office

Box Office Świat: Film o japońskich zbrodniach podbija Chiny

73 komentarze

Konto na OnlyFans lepsze niż konwent Harry'ego Pottera?

100 komentarzy
Gry

"Silent Hill f" – recenzja. Coś więcej niż odcinanie kuponów

7 komentarzy
Filmy

"Krzyk VII": Szykuje się niespodziewany powrót?

12 komentarzy