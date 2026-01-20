Newsy Filmy Festiwale i nagrody Joanna Łapińska Dyrektorką Artystyczną Festiwalu w Gdyni
Informacja nadesłana
źródło: Materiał nadesłany
autor: Mateusz Ochocki/KFP/FPFF
Marta Cienkowska, ministra kultury i dziedzictwa narodowego, 19 stycznia 2026 roku powołała Joannę Łapińską na stanowisko Dyrektorki Artystycznej Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni na 5-letnią kadencję.
     
Wyboru Joanny Łapińskiej dokonała dziewięcioosobowa Komisja Konkursowa, w skład której weszło sześcioro członkiń i członków wybranych przez Radę Programową FPFF oraz troje wybranych przez Komitet Organizacyjny FPFF.
    
Skład Komisji Konkursowej:

1. Borys Lankosz – Przewodniczący
2. Olga Bieniek
3. Olga Chajdas
4. Kuba Kosma
5. Robert Piaskowski
6. Allan Starski
7. Maja Wagner
8. Marcin Wierzchosławski
9. Janusz Zaorski
  
Joanna Łapińska – Członkini Europejskiej Akademii Filmowej, odznaczona Brązowym Medalem Zasłużony Kulturze "Gloria Artis", Dyrektorka Artystyczna FPFF w Gdyni w latach 2023-2025. Absolwentka wydziału psychologii na Uniwersytecie Warszawskim, menadżerka kultury z wieloletnim doświadczeniem. Od 2002 do 2016 roku związana z festiwalem Nowe Horyzonty, od 2007 jako dyrektorka artystyczna. Pomysłodawczyni Studia Nowe Horyzonty i Polish Days. W latach 2016-2020 dyrektorka programowa festiwalu Transatlantyk. Tworzyła też wydarzenie branżowe Lodołamacz. Zanim objęła funkcję dyrektorki artystycznej festiwalu w Gdyni, była szefową Gdynia Industry. Ekspertka PISF, Łódzkiej Komisji Filmowej, Mazowieckiego i Warszawskiego Funduszu Filmowego.
   
To kolejna kadencja Łapińskiej na stanowisku Dyrektorki Artystycznej FPFF. Drugim kandydatem w konkursie na stanowisko Dyrektora Artystycznego Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych był historyk i wykładowca akademicki dr Piotr Kurpiewski.

