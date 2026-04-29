Joanna Kos-Krauze z szeregiem oskarżeń. Reżyserka odpowiada

Reżyserka Joanna Kos-Krauze (dziś posługująca się nazwiskiem Krauze de Lendorff) wydała obszerne oświadczenie w odpowiedzi na reportaż autorstwa Magdaleny Rigamonti, opublikowany przez Onet. Materiał zawiera relacje osób, które zarzucają twórczyni m.in. mobbing, przemoc psychiczną oraz nieprawidłowości przy pracy nad filmem "Ptaki śpiewają w Kigali".
Co zawiera reportaż?
Tekst Magdaleny Rigamonti opiera się na wielomiesięcznych rozmowach z osobami, które określają się jako poszkodowane. W tekście pojawiają się zarzuty dotyczące m.in. mobbingu i przemocy psychicznej, tworzenia toksycznego środowiska pracy, manipulacji i szantażu wobec współpracowników, oskarżeń o kradzieże i niewypłacania wynagrodzeń.
Część rozmówców deklaruje, że jest gotowa potwierdzić swoje relacje przed sądem.
Autorka reportażu wspomina, że reżyserka przegrała już dwa procesy (czego podstawą były niewypłacane wynagrodzenia) i że została wykluczona ze Stowarzyszenia Filmowców Polskich decyzją sądu koleżeńskiego, który opierał się na zeznaniach świadczących o nieetycznych zachowaniach. W tekście znalazły się wypowiedzi osób, które nie chcą mieć już kontaktu z Krauze de Lendorf
– w tym jej byłe przyjaciółki Anda Rottenberg
i Hanna Samson
. Rigamonti dotarła także do osób pracujących na planie filmu "Ptaki śpiewają w Kigali
" (m.in. do kierowniczki produkcji Aleksandry Bielskiej
). Sprawa idzie nawet dalej, bo w reportażu znalazły się informacje o nieścisłościach w życiorysie reżyserki, w tym na temat jej wykształcenia i liczby ukończonych kierunków studiów.
Odpowiedź na zarzuty
W datowanym na 27 kwietnia oświadczeniu reżyserka stanowczo odrzuca te zarzuty. Twierdzi, że publikacja zawiera "liczne nieprawdziwe informacje i pomówienia", oparte na "niezweryfikowanych źródłach", których – jak podkreśla – "nie potwierdził żaden uprawniony organ". Reżyserka zarzuca autorce reportażu brak bezstronności i "emocjonalną niechęć", a także sugeruje konflikt interesów wynikający z (jak twierdzi) nieujawnionych relacji ze środowiskiem producenckim.
Jej zdaniem tekst "nie powstał jako niezależna analiza, lecz na zamówienie środowiska". Jednocześnie podkreśla, że publikacja ukazała się mimo postanowienia Sądu Okręgowego w Warszawie z 9 kwietnia 2026 roku, które zakazywało dziennikarce rozpowszechniania określonych treści na jej temat. W oświadczeniu ocenia to jako "rażące złamanie" orzeczenia oraz działanie o "charakterze represyjnym i odwetowym". Krauze de Lendorff
przekonuje również, że działania redakcji stanowią próbę wywarcia presji pozasądowej i naruszają jej dobre imię. Zapowiada dalsze kroki prawne. Do sprawy odniósł się także pełnomocnik reżyserki, Bartosz Lewandowski. W opublikowanym wpisie (który widzicie powyżej) podkreślił, że jego zdaniem redakcja świadomie naruszyła sądowy zakaz publikacji, okazując lekceważenie wobec obowiązującego porządku prawnego.
Redaktor naczelny Onetu o zakazie Przedstawiciele Onetu informują, że spółka złożyła wniosek o uchylenie zakazu publikacji.
Redaktor naczelny portalu Bartosz Węglarczyk wyjaśnia: "Sąd podjął taką decyzję wyłącznie na podstawie twierdzeń pani Joanny, nie znając tekstu Onetu, bo w momencie wydania decyzji tekst jeszcze nie powstał. Sąd nie dał nam szansy na przedstawienie naszych racji – o decyzji dowiedzieliśmy się z e-maila prawnika pani reżyser". Dziennikarz nazywa postanowienie zakazujące publikacji tekstu przykładem "nielegalnej w Polsce od upadku komunizmu cenzury prewencyjnej".
"Ptaki śpiewają w Kaligali" – zwiastun