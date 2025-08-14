Joanna Senyszyn, Katarzyna Figura, Tomasz Kot i Muzeum Memów! Oto BiG Festivalowski 2025 – Płock znów wypełni się śmiechem, luzem i miękkimi treściami

Od 15 do 17 sierpnia 2025 roku malowniczy Płock ponownie stanie się centrum komediowej energii. BiG Festivalowski – jedyny w Polsce festiwal miękkich treści – już po raz czwarty zaprosi publiczność na trzy dni pełne filmów, stand-upu, improwizacji, koncertów, warsztatów i unikalnych wydarzeń, które udowadniają, że sztuka rozśmieszania może być jednocześnie inteligentna, inspirująca i… wygodna. Dress code? Szlafrok, klapki i dystans do siebie.
Festiwal rozpocznie spotkanie z Tomaszem Kotem
oraz debata otwarcia w Muzeum Memów "Czy memy nas (z)rozumieją?", w której wezmą udział m.in. Joanna Senyszyn
, Sasza Pohorelov, Olek Rajewski i Dorota Chrobak
. W programie inauguracji także uroczyste otwarcie przez organizatorów i władze miasta, koncert Tomasza Makowieckiego
oraz tradycyjny plenerowy pokaz kultowego filmu "Big Lebowski
" na płockim rynku.
Nagroda za Całokształt Twórczości trafi w tym roku do Katarzyny Figury
. Z tej okazji widzowie zobaczą jej kultową rolę w "Pociągu do Hollywood
" (1987) i spotkają się z aktorką na Scenie Letniej. Wręczenie nagrody odbędzie się podczas Gali Zamknięcia, uświetnionej Musicalem Improwizowanym.
Filmowy program festiwalu jest imponująco różnorodny: współczesne kino komediowe ("Wujek Foliarz
", "Bałtyk
", "Kneecap. Hip-hopowa rewolucja
", "Sezony
", "Teściowie 3
", "Drugi akt
", "Piep*zyć Mickiewicza 2
", "Vinci 2
", "Better Man: Niesamowity Robbie Williams
", "Prawdziwy ból
"), retrospektywa Louisa de Funès
("Gamoń
", "Skrzydełko czy nóżka
", "Kapuśniaczek
"), "Wilczyca
" z ironiczną narracją Doroty Masłowskiej
, klasyka polskiej komedii ("Gangsterzy i filantropi
", "Pociąg do Hollywood
", "Rozmowy kontrolowane
", "C.K. Dezerterzy
", "Czy Lucyna to dziewczyna?
"), sekcja dokumentalna BiG Dokumentalowski ("Bałtyk
", "Listy z Wilczej
") oraz BiG Dzieciom ("Flow
", "Podróże Pana Kleksa
").
W ramach Międzynarodowego Konkursu Filmów Krótkometrażowych SHORT Festivalowski zaprezentowane zostaną 23 filmy z całego świata – od Polski po Australię i Indie – oceniane przez jury w składzie: Michał Chaciński
, Jacek Borusiński
, Tomasz Kot
i Maria Zbąska
. Warszawska Szkoła Filmowa pokaże także zestaw świeżych etiud komediowych.
W sekcji LIVE COMEDY publiczność zobaczy Konkurs stand-up OPEN MIC, Galę Stand-up z udziałem Rafała Rutkowskiego
, Ewy Stasiewicz
, Tomasza Borasa
, Cezarego Jurkiewicza
i Jacka Stramika
, improwizowane spektakle Klubu Komediowego, Kolektywu Śmiesznie, Musical Improwizowany, dubbingi do filmów klasy B, impro-spacer po Płocku, a także liczne panele i debaty o stanie polskiej komedii, roli stand-upu, obsadzaniu ról komediowych, wykorzystaniu humoru w sprawach poważnych, psychologii w branży filmowej czy drodze od pomysłu na scenariusz do realizacji.
Festiwal oferuje też bogaty program warsztatów: filmowych, fotograficznych, aktorskich, improwizatorskich, pisania komedii, kraftowych memów, budowania z klocków, astrofizycznych (z Astrofazą), podstaw stand-upu, jogi śmiechu, medytacji czy podatkowych dla artystów.
Płock żyje BiG-iem także poza salami kinowymi: strefa foodtrucków, market festivalowy, joga i rozciąganie na rynku, DJ sety, pokaz mody szlafrokowej oraz kino plenerowe z hitami "Big Lebowski
", "Gliniarz z Beverly Hills
", "Jaś Fasola. Nadciąga totalny kataklizm
", "Truman Show
".
BiG Festivalowski 2025 to wydarzenie, podczas któryego śmiech staje się językiem porozumienia, a komedia – narzędziem do opowiadania o świecie. To festiwal, który łączy inteligentny humor z lekkością, tworząc atmosferę, w której każdy może poczuć się częścią wspólnej zabawy.
4. edycja BiG Festivalowskiego odbędzie się w dniach 15-17 sierpnia 2025 roku w Płocku. Festiwal jest finansowany ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego oraz miasta Płock, przy wsparciu Muzeum Mazowieckiego w Płocku oraz Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki (POKiS).
Więcej informacji o programie i harmonogram wydarzeń można znaleźć w mediach społecznościowych i na oficjalnej stronie festiwalu: http://www.bigfestivalowski.com