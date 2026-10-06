Joanna Szymańska-Szcześniak i Bartek Pulcyn polecają filmy 42. WMFF

Podwójny triumfator Sundance, laureaci Cannes i Karlowych Warów, norweski kandydat do Oscara oraz światowe premiery. Joanna Szymańska-Szcześniak, dyrektorka generalna Warszawskiego Międzynarodowego Festiwalu Filmowego, i Bartek Pulcyn, dyrektor programowy Festiwalu, wybrali filmy, których nie można przegapić podczas 42. WMFF.
W programie tegorocznej edycji znalazło się 190 tytułów – 132 filmy pełnometrażowe i 58 krótkometrażowych – prezentowanych podczas 330 seansów. Jak odnaleźć się w tak bogatym programie? Joanna Szymańska-Szcześniak i Bartek Pulcyn przygotowali autorskie zestawienia dziesięciu szczególnie polecanych produkcji.
Joanna Szymańska-Szcześniak: Mocne kobiece głosy
Dyrektorka generalna WMFF zwraca uwagę na filmy tworzone przez kobiety i opowiadające o kobiecych doświadczeniach, ale wymykające się prostym kategoriom. W jej zestawieniu znalazły się zarówno intymne historie rodzinne, jak i kino polityczne, społeczne oraz eksperymentalne. 1. "Siedem dni w lutym", reż. Tatjana Moutchnik
Światowa premiera w Konkursie Międzynarodowym 42. WMFF. Gęsta i wieloznaczna historia rodzinna rozgrywająca się w cieniu śmierci nestorki rodu oraz wybuchu wojny. 2. "Jej pierwszy smak", reż. Yiwen Gong
Projekt rozwijany w ramach Hong Kong Asia Film Financing Forum i prezentowany podczas HAF Goes to Cannes. Zmysłowa, nieoczywista opowieść o dojrzewaniu, odkrywaniu własnych pragnień i przekraczaniu granic narzuconych przez otoczenie. 3. "Dziecko", Linda Olte
Nowy film Lindy Olte
, laureatki łotewskich Narodowych Nagród Filmowych za reżyserię i montaż. Intymne kino o relacjach, odpowiedzialności i konsekwencjach decyzji, których nie da się już cofnąć. 4. "Zatrzymaj mnie", reż. Myrsini Aristidou
Laureat Nagrody Publiczności w konkursie World Cinema Dramatic na Sundance 2026. Poruszająca opowieść o bliskości, stracie i próbie ocalenia więzi w sytuacji, która wystawia bohaterów na najtrudniejszą próbę. 5. "Kochanek, nie wojownik", reż. Martina Buchelová
Zdobywca Grand Prix sekcji Proxima Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Karlowych Warach. Pełna energii i przewrotnego humoru opowieść o uczuciach, niedojrzałości i konieczności wzięcia odpowiedzialności za własne życie. 6. "Ingeborg Bachmann – Ktoś, kim kiedyś byłam", reż. Regina Schilling
Film otwarcia DOK.fest München. Dokumentalny portret Ingeborg Bachmann, łączący archiwalia i twórczość poetki z inscenizowanymi scenami z udziałem Sandry Hüller
. 7. "Czarna kasa, białe noce", reż. Kristina Grozeva, Petar Valchanov
Tragikomedia prezentowana w Konkursie Głównym MFF w Karlowych Warach 2026. Bułgarskie małżeństwo odkłada pieniądze z drobnych łapówek na podróż do Petersburga, lecz wybuch wojny w Ukrainie wystawia na próbę jego plany i moralne kompromisy. 8. "Proszę o uwagę", reż. Sara Robin
Dokument prezentowany w sekcji Documentary Spotlight na SXSW 2026. Rodzice, młodzi aktywiści i sygnaliści próbują przeciwstawić się destrukcyjnemu wpływowi mediów społecznościowych oraz odzyskać kontrolę nad technologią pochłaniającą naszą uwagę. 9. "Josephine", reż. Beth de Araújo
Podwójny triumfator Sundance 2026 – zdobywca Grand Jury Prize i Nagrody Publiczności – z Channingiem Tatumem
i Gemmą Chan
w obsadzie. Intensywna historia rodziny próbującej poradzić sobie z konsekwencjami traumatycznego wydarzenia. 10. "Gradiva", reż. Marine Atlan
Zdobywca Grand Prix Tygodnia Krytyki w Cannes oraz Nagrody Publiczności Nowych Horyzontów. Hipnotyczne, zmysłowe kino o pamięci, pragnieniu i cienkiej granicy oddzielającej rzeczywistość od obsesji.
Bartek Pulcyn: Kino w całej jego różnorodności
W wyborze dyrektora programowego WMFF znalazły się wielkie europejskie produkcje, animacje, kino gatunkowe, filmy autorów nagradzanych w Cannes i Wenecji oraz jeden klasyk, który po latach powraca na festiwalowy ekran. 1. "Błogosławieństwo ziemi", reż. Hans Petter Moland
Norweski kandydat do Oscara, prezentowany wcześniej w Toronto i Konkursie Głównym San Sebastián.Ekranizacja powieści Knuta Hamsuna
i duże, klasyczne kino europejskie, które powinno zainteresować zarówno miłośników ambitnego filmu, jak i literatury. 2. "Zapach jabłek", reż. John Trengove
Światowa premiera w konkursowej sekcji Platform festiwalu w Toronto. Rozgrywający się w czasach apartheidu dramat odsłania przemoc i zakłamanie ukryte pod fasadą pozornie szanowanej białej rodziny. 3. "Żelazny chłopak", reż. Louis Clichy
Laureat Nagrody Specjalnej Jury sekcji Un Certain Regard w Cannes. Olśniewająca plastycznie animacja o relacji ojca i syna – kino familijne, które traktuje młodą publiczność poważnie. 4. "Wyzwolona", reż. Guy Nattiv
Thriller nagrodzonego Oscarem Guya Nattiva
, z Carrie Coon
, Lily James
i Bellą Ramsey
w obsadzie, prezentowany na festiwalu w Toronto. Trzymające w napięciu kino o wolności, przemocy i cenie, jaką trzeba zapłacić za odzyskanie kontroli nad własnym życiem. 5. "Spirala", reż. Paolo Strippoli
Film z Konkursu Głównego festiwalu w Wenecji i włoski kandydat do Oscara. Mroczne kino gatunkowe, które wykorzystuje konwencję thrillera do opowiedzenia o lęku, wykluczeniu i mechanizmach społecznej przemocy. 6. "Natura miłości", reż. Rodrigo Sorogoyen
Konkurs Główny festiwalu w Cannes oraz Javier Bardem
i Victoria Luengo
w rolach głównych. Emocjonalne, bezkompromisowe kino o miłości, zależności i uczuciach, nad którymi coraz trudniej zapanować. 7. "Urosłem o cal, kiedy umarł mój ojciec", reż. P.R. Monencillo Patindol
Światowa premiera w sekcji Bright Future Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Rotterdamie. Osobista i formalnie odważna opowieść o żałobie, pamięci oraz dorastaniu przyspieszonym przez stratę. 8. "Lemoniada", reż. Kim Bartley
Pełnometrażowy debiut prezentowany premierowo w Toronto, z Barrym Keoghanem
jako aktorem i producentem wykonawczym. Nieoczywiste kino społeczne, które łączy silne emocje z uważnym spojrzeniem na ludzi pozostających na marginesie. 9. "Papierowy tygrys", reż. James Gray
Film Konkursu Głównego w Cannes i otwarcia New York Film Festival, z Adamem Driverem
, Scarlett Johansson
i Milesem Tellerem
. Nowy film Jamesa Graya łączy gwiazdorską obsadę z charakterystyczną dla reżysera opowieścią o ambicji, rodzinie i cenie amerykańskiego sukcesu. 10. "Stowarzyszenie umarłych poetów", reż. Peter Weir
Oscar za scenariusz, BAFTA dla najlepszego filmu oraz Nagroda Publiczności Warszawskiego Festiwalu Filmowego w 1990 roku. Ponadczasowa opowieść o wolności, odwadze i nauczycielu, który zachęca swoich uczniów do samodzielnego myślenia. 42. Warszawski Międzynarodowy Festiwal Filmowy odbędzie się w dniach 9–18 października 2026 roku. Pełny program, harmonogram projekcji oraz bilety dostępne są na stronie wff.pl