Joaquin Phoenix idzie na całość w "Bo się boi". Ari Aster o współpracy z rozchwytywanym aktorem Hollywood

Nowa wersja legendarnego Jokera , empatyczny wujek, który uczy się wrażliwości od swojego siostrzeńca (), amoralny i bezwzględny Cesarz Kommodus (), poszukujący miłości i zrozumienia w futurystycznym świecie Theodore Twombly (), czy porywający tłumy muzyk Johnny Cash (). Wydaje się, że aktorskie emploi Joaquina Phoenixa nie zna granic, a aktor nieustannie zaskakuje i podwyższa sobie poprzeczkę. Jest obecnie najbardziej rozchwytywanym nazwiskiem w Hollywood – podziwianym przez widzów, pożądanym przez producentów i marzeniem wielu reżyserów, w tym również Ariego Astera , który zdołał spełnić tę fantazję –– mówi Aster . – Ari Aster zabiegał o zainteresowanie Phoenixa przez pół roku. –– żartuje reżyser cytowany przez Variety. Momentem, w którym Aster zapragnął obsadzić Phoenixa w jednym ze swoich filmów był seans filmu Casey'a Afflecka . –– wspomina Aster . Mimo to reżyser niespecjalnie wierzył w to, że Phoenix zgodzi się przyjąć propozycję głównej i niezwykle wymagającej roli Beau Wassermanna. Aster wyreżyserował dopiero dwa pełnometrażowe filmy, a Phoenix akurat odebrał nagrodę Amerykańskiej Akademii Filmowej dla najlepszego aktora za. Ku jego zaskoczeniu aktor zgodził się na angaż, choć jak sam Aster wspomina, negocjacje wymagały czasu.W efekcie Phoenix stworzył najbardziej charakterystycznego bohatera w swoim aktorskim portfolio. Z jednej strony ulegającego zewnętrznym wpływom, antypatycznego "przegrywa" (jak o swoim bohaterze mówi sam), z drugiej strony skonfliktowanego, głęboko skrzywdzonego i wzbudzającego litość mężczyznę, który orientuje się, że prawda jego życia jest daleka od rzeczywistości. Słynący z widowiskowych transformacji Phoenix (do roliaktor zrzucił 23 kg!) tym razem jeszcze bardziej przesunął poprzeczkę własnej wytrzymałości.– mówi Aster. –Reżyserdodaje również, że współpraca z Phoenixem wpłynęła na jego dotychczasowy styl pracy. Aster miał w zwyczaju szkicować przebieg scen przed pojawieniem się na planie. Tak, aby rozmieszczenie aktorów i kamer było z góry ustalone. –– wyjaśnia Aster . –O współpracy z tym wyjątkowym aktorem mówi również jego ekranowa partnerka – Parker Posey : –Aktorka zwraca również uwagę na fizyczną tranformację Phoenixa : – Nathan Lane , który wciela się w ekscentrycznego i niepokojąco pozytywnego lekarza, pod opiekę którego trafia Beau, po doświadczeniu współpracy z Phoenixem , nazwał go prawdziwym artystą i pięknym człowiekiem. –– relacjonuje Lane w artykule dla Indiewire.Wszystko wskazuje na to, że wyjątkowe połączenie talentów Ariego Astera Joaquina Phoenixa będzie rodzić kolejne owoce poza. Reżyser wspomina, że już zaczął pracować nad kolejnym projektem, który będzie... westernem, a w obsadzie znajdzie się Phoenix.