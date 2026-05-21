Joaquin Phoenix reżyseruje tajemniczy projekt. Co wiemy o "Exit Right"?
World of Reel / autor: /
źródło: Getty Images
autor: Aldara Zarraoa
Joaquin Phoenix szykuje debiut reżyserski. Ale wygląda na to, że robi to w bardzo niedemonstracyjny sposób. Wiemy, że film ma nosić tytuł "Exit Right". Co jeszcze wiadomo o tym tajemniczym projekcie?
          

O tym, że projekt powstaje, świat dowiedział się z instagramowego wpisu aktorki Holly Lisker, która podzieliła się wrażeniami z planu. Film jest kręcony w Nowym Jorku.


Na razie nie jest jasne, czy mowa o tym samym "Exit Right", nad którym miał pracować reżyser Thomas A. Morgan i w którym mieli wystąpić Susan Sarandon i William H. Macy. O tym, że taki projekt jest w przygotowaniu, pisaliśmy dwa lata temu TUTAJ.

Jordan Ruimy ze strony World of Reel odkrył zapis, że zdjęcia do filmu ruszyły 11 maja. Na razie jednak o projekcie nie doniosły żadne duże hollywoodzkie media. Ruimy wyciąga z tego faktu wniosek, że film jest bardzo niezależną, skromną produkcją. Ewentualnie – że Phoenix celowo nie obnosi się z projektem po tym, jak znalazł się w centrum kontrowersji, kiedy porzucił przygotowywany przez Todda Haynesa dramat "De Noche".
    
Ostatnio mogliśmy oglądać Phoeniksa w filmie "Eddington" w reżyserii Ariego Astera.

W miasteczku Eddington położonym w Nowym Meksyku w maju 2020 roku w trakcie pandemii dochodzi do konfliktu między szeryfem (Joaquin Phoenix), a burmistrzem (Pedro Pascal). Konflikt eskaluje z dnia na dzień. Sąsiad staje przeciwko sąsiadowi.

