Joaquin Phoenix reżyseruje tajemniczy projekt. Co wiemy o "Exit Right"?

Joaquin Phoenix szykuje debiut reżyserski. Ale wygląda na to, że robi to w bardzo niedemonstracyjny sposób. Wiemy, że film ma nosić tytuł "Exit Right". Co jeszcze wiadomo o tym tajemniczym projekcie?
Joaquin Phoenix za kamerą
O tym, że projekt powstaje, świat dowiedział się z instagramowego wpisu aktorki Holly Lisker Getty Images © Earl Gibson III
, która podzieliła się wrażeniami z planu. Film jest kręcony w Nowym Jorku.
Na razie nie jest jasne, czy mowa o tym samym "Exit Right"
, nad którym miał pracować reżyser Thomas A. Morgan
i w którym mieli wystąpić Susan Sarandon
i William H. Macy
. O tym, że taki projekt jest w przygotowaniu, pisaliśmy dwa lata temu TUTAJ
.
Jordan Ruimy ze strony World of Reel odkrył zapis, że zdjęcia do filmu ruszyły 11 maja
. Na razie jednak o projekcie nie doniosły żadne duże hollywoodzkie media. Ruimy wyciąga z tego faktu wniosek, że film jest bardzo niezależną, skromną produkcją
. Ewentualnie – że Phoenix
celowo nie obnosi się z projektem po tym, jak znalazł się w centrum kontrowersji, kiedy porzucił przygotowywany przez Todda Haynesa
dramat "De Noche
".
Ostatnio mogliśmy oglądać Phoeniksa
w filmie "Eddington
" w reżyserii Ariego Astera
.
"Eddington" – zwiastun
W miasteczku Eddington położonym w Nowym Meksyku w maju 2020 roku w trakcie pandemii dochodzi do konfliktu między szeryfem (Joaquin Phoenix
), a burmistrzem (Pedro Pascal
). Konflikt eskaluje z dnia na dzień. Sąsiad staje przeciwko sąsiadowi.