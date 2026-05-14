Newsy Seriale Jodie Comer gwiazdą serialu "The Chain" Damona Lindelofa. Produkcja powstaje dla HBO
Seriale

Jodie Comer gwiazdą serialu "The Chain" Damona Lindelofa. Produkcja powstaje dla HBO

Deadline / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Jodie+Comer+zagra+w+serialu+HBO+%22The+Chain%22+Damona+Lindelofa.+To+adaptacja+ksi%C4%85%C5%BCki+Adriana+McKinty%27ego-166600
Jodie Comer gwiazdą serialu &quot;The Chain&quot; Damona Lindelofa. Produkcja powstaje dla HBO
źródło: Getty Images
autor: WWD
Do sieci trafiła informacja, że Jodie Comer zagra główną rolę w nowym serialu "The Chain" przygotowywanym dla HBO przez Damona Lindelofa, współtwórcę "Zagubionych", "Watchmen" oraz "Pozostawionych".

O czym opowie fabuła?



GettyImages-1482148671.jpg Getty Images © Unique Nicole


Thriller będzie oparty na bestsellerowej powieści "Łańcuch" autorstwa Adriana McKinty'ego. Fabuła skupi się na Rachel - matce z przedmieść, która musi zmierzyć się z niewyobrażalną sytuacją po porwaniu swojej córki. Za serial odpowiadają wspomniany Damon Lindelof i Carly Wray, którzy napisali scenariusz odcinka pilotażowego. Produkcja ma rozszerzać historię znaną z książkowego pierwowzoru.

Jodie Comer zdobyła międzynarodową popularność dzięki roli Villanelle w serialu "Obsesja Eve", za którą otrzymała nagrody Emmy i BAFTA. Drugą statuetkę BAFTA przyniosła jej produkcja "Pomoc".

Aktorkę można było ostatnio oglądać w filmie "28 lat później" w reżyserii Danny'ego Boyle'a. W najbliższych latach pojawi się również w produkcjach "Robin Hood: Koniec legendy", "The Last Disturbance of Madeline Hynde" i "Stuffed".

"28 lat później" - zwiastun



Powiązane artykuły Jodie Comer

Zobacz wszystkie artykuły

Najnowsze Newsy

Will Smith będzie agentem FBI w thrillerze akcji

Filmy

CANNES 2026: Teenage Sex i transmisje z japońskiej prowincji

Filmy

"Spider-Man: Całkiem nowy dzień" ma całkiem nowy plakat

1 komentarz
Filmy

Matt Reeves ujawnia oczywiste tajemnice "Batmana 2"

3 komentarze
VOD Inne Filmy

Netflix z reklamami trafi do Polski

18 komentarzy
Filmy Multimedia

TYLKO U NAS: Teaser filmu "Nasza rewolucja" z Jakubikiem i Popławską

7 komentarzy
Filmy

MDAG 2026: "Jak zrobić film o betonie" i "Kłopotliwy niedźwiedź". Mamy recenzje

1 komentarz