Jodie Comer gwiazdą serialu "The Chain" Damona Lindelofa. Produkcja powstaje dla HBO

Do sieci trafiła informacja, że Jodie Comer zagra główną rolę w nowym serialu "The Chain" przygotowywanym dla HBO przez Damona Lindelofa, współtwórcę "Zagubionych", "Watchmen" oraz "Pozostawionych".
O czym opowie fabuła?
Thriller będzie oparty na bestsellerowej powieści "Łańcuch" autorstwa Adriana McKinty'ego. Fabuła skupi się na Rachel - matce z przedmieść, która musi zmierzyć się z niewyobrażalną sytuacją po porwaniu swojej córki. Za serial odpowiadają wspomniany Damon Lindelof
i Carly Wray
, którzy napisali scenariusz odcinka pilotażowego. Produkcja ma rozszerzać historię znaną z książkowego pierwowzoru. Jodie Comer
zdobyła międzynarodową popularność dzięki roli Villanelle w serialu "Obsesja Eve
", za którą otrzymała nagrody Emmy
i BAFTA
. Drugą statuetkę BAFTA
przyniosła jej produkcja "Pomoc
".
Aktorkę można było ostatnio oglądać w filmie "28 lat później
" w reżyserii Danny'ego Boyle'a
. W najbliższych latach pojawi się również w produkcjach "Robin Hood: Koniec legendy
", "The Last Disturbance of Madeline Hynde
" i "Stuffed
".
