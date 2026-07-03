Jodie Foster uważa, że "F1" z Bradem Pittem wygląda jak film stworzony przez AI

Jodie Foster podzieliła się zaskakującą opinią na temat filmu "F1" z Bradem Pittem. Podczas panelu "Who Owns the Future of Hollywood" na Aspen Festival of Ideas aktorka wykorzystała nominowaną do Oscara produkcję Apple jako przykład w dyskusji o rosnącej roli AI w branży filmowej.
Jodie Foster zabrała głos na temat AI
Foster Getty Images © Dominik Bindl
stwierdziła: Nie mówię tego złośliwie. Jak mogłabym? Ten film zarobił setki milionów dolarów. Ale patrzę na "F1" i myślę: "Ten film został zrobiony przez AI". Prawda? Jego struktura jest dokładnie taka, jakiej uczy się w szkole. Aktorzy wypowiadają kwestie dokładnie tak, jak napisałby je komputer, wiedząc, co powinno zostać powiedziane w danym momencie. Foster
zaznaczyła, że sztuczna inteligencja może być przydatnym narzędziem przy niektórych etapach produkcji, takich jak przygotowywanie prewizualizacji scen. Jednocześnie wyraziła obawy dotyczące wpływu AI na miejsca pracy w branży filmowej. Pozbywamy się wielu miejsc pracy. Mam nadzieję, że związki zawodowe dopilnują, by zapłacono 20 razy aktorowi, którego cyfrowy wizerunek wykorzysta się 20 razy. Uważam, że to uczciwe.
Aktorka dodała, że filmowcy powinni nauczyć się wykorzystywać sztuczną inteligencję jako narzędzie, nie tracąc nad nią kontroli. W jej ocenie tylko wtedy będzie można tworzyć filmy, które pozostaną autorskie
"F1: Film" - zwiastun