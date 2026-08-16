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Jodie Foster nigdy wcześniej tego nie zrobiła

Deadline / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Jodie+Foster+w+obsadzie+nowej+animacji+Disneya+%22Hokus%3A+Kr%C3%B3lestwo+magii%22-168078
Jodie Foster nigdy wcześniej tego nie zrobiła
źródło: Getty Images
autor: Jesse Grant
Fani animacji Disneya wiedzą, że w listopadzie do kin wejdzie nowa produkcja studia - "Hokus: Królestwo magii". Ponieważ do premiery zostały zaledwie trzy miesiące, mogłoby się wydawać, że obsada filmu jest już dobrze fanom znana. A jednak jest inaczej. Podczas imprezy D23 Disney ogłosił nazwiska dwóch gwiazd, które wystąpiły w tym filmie.

Nowe głosy w filmie "Hokus: Królestwo magii"



"Hokus: Królestwo magii" to historia nastolatki i jej ambitnej matki. Dziewczyna odkrywa, że różni się od innych nastolatków. Tak rozpoczyna się przygoda, która otworzy przed nią i jej matką wrota do magicznego świata...

Do tej pory wiedzieliśmy, że w obsadzie animacji są: Hailee Steinfeld, Alan Tudyk, Rashida Jones, Stephen Fry, CeeLo Green i Tracey Ullman. W czasie D23 poznaliśmy nazwiska kolejnych gwiazd.


Pierwszą z nich jest Jodie Foster, która na scenie D23 stwierdziła: Nigdy wcześniej nie podkładałam głosu żadnej postaci w filmie Disneya. Aż do teraz.

Foster zagra główny czarny charakter opowieści, królową Celeste.

Drugą ogłoszoną gwiazdą animacji "Hokus: Królestwo magii" jest Walton Goggins. On z kolei użyczy głosu magicznemu kotu o trzech oczach, chowańcowi wiedźmy imieniem Beef Roger. Zaprzyjaźnia się on z bohaterką filmu.

Obraz wyreżyserowali Jason Hand ("Vaiana 2") i Fawn Veerasunthorn ("Zwierzogród+").

Zwiastun filmu "Hokus: Królestwo magii"




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