Jodie Foster nigdy wcześniej tego nie zrobiła

Fani animacji Disneya wiedzą, że w listopadzie do kin wejdzie nowa produkcja studia - "Hokus: Królestwo magii". Ponieważ do premiery zostały zaledwie trzy miesiące, mogłoby się wydawać, że obsada filmu jest już dobrze fanom znana. A jednak jest inaczej. Podczas imprezy D23 Disney ogłosił nazwiska dwóch gwiazd, które wystąpiły w tym filmie.
Nowe głosy w filmie "Hokus: Królestwo magii"
"Hokus: Królestwo magii
" to historia nastolatki i jej ambitnej matki. Dziewczyna odkrywa, że różni się od innych nastolatków. Tak rozpoczyna się przygoda, która otworzy przed nią i jej matką wrota do magicznego świata...
Do tej pory wiedzieliśmy, że w obsadzie animacji są: Hailee Steinfeld
, Alan Tudyk
, Rashida Jones
, Stephen Fry
, CeeLo Green
i Tracey Ullman
. W czasie D23 poznaliśmy nazwiska kolejnych gwiazd.
Pierwszą z nich jest Jodie Foster
, która na scenie D23 stwierdziła: Nigdy wcześniej nie podkładałam głosu żadnej postaci w filmie Disneya. Aż do teraz. Foster
zagra główny czarny charakter opowieści, królową Celeste
.
Drugą ogłoszoną gwiazdą animacji "Hokus: Królestwo magii
" jest Walton Goggins
. On z kolei użyczy głosu magicznemu kotu o trzech oczach, chowańcowi wiedźmy imieniem Beef Roger
. Zaprzyjaźnia się on z bohaterką filmu.
Obraz wyreżyserowali Jason Hand
("Vaiana 2
") i Fawn Veerasunthorn
("Zwierzogród+
").
Zwiastun filmu "Hokus: Królestwo magii"