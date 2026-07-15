Kolejna gwiazda negocjuje udział w nowym filmie twórcy "The Brutalist"

Nowe dzieło Brady'ego Corbeta wzrasta powoli, jak brutalistyczna budowla. Projekt posiada już gotowy scenariusz, a także kilka gwiazd na pokładzie produkcji – między innymi Selenę Gomez i Cate Blanchett. Portal Nexus Point News donosi dziś ekskluzywnie o kolejnym aktorskim elemencie Corbetowskiej układanki. Zdaniem dziennikarzy, udział w "The Origin of the World" negocjuje właśnie Joe Alwyn – Brytyjczyk pamiętany ze swoich ról w "Hamnecie" czy "Faworycie".
Joe Alwyn w nowym filmie Brady'ego Corbeta
Ewentualny angaż Alwyna
można rozpatrywać jako decyzję ważną dla samego twórcy. Aktor współpracował już bowiem z Corbetem
przy okazji "The Brutalist
", gdzie wystąpił jako Harry Lee. W "The Origin of the World
" dołączy do ogłoszonych wcześniej Seleny Gomez
, Cate Blanchett
i Michaela Fassbendera
.
Za "The Origin of the World
" odpowiada Brady Corbet
, czyli twórca takich filmów jak "Brutalista
", "Vox Lux
" i "Dzieciństwo wodza
".
Jeśli wierzyć Corbetowi
, będzie to jego najbardziej ambitne dzieło filmowe w karierze. "The Origin of the World
" ma być bowiem zrealizowany z myślą o kategorii X (dziś to NC-17), która jest uważana za komercyjny "pocałunek śmierci". Jakby tego było mało, film będzie trwał około 4 godzin. Całość ma być nakręcona na taśmie filmowej 65 mm.
Reżyser ujawnił, że akcja filmu będzie toczyła się na przestrzeni 150 lat, choć najwięcej czasu poświęca latom 70. XX wieku. Dzieło ma poruszać dwa tematy: imigracji w północnej Kalifornii oraz amerykańskiego mistycyzmu i okultyzmu (Corbet
współpracuje z Mitchem Horowitzem, historykiem okultyzmu). Zdjęcia do filmu rozpoczną się już we wrześniu tego roku.
"The Brutalist" w podcaście Mam parę uwag
Aktualnie filmografię Brady'ego Corbeta
zamyka dramat "The Brutalist
". W 2024 roku został on nagrodzony trzema Oscarami: dla najlepszego aktora pierwszoplanowego (Adrien Brody
) oraz za muzykę i zdjęcia. Przypominamy odcinek podcastu Mam parę uwag, w którym rozmawiają o nim Julia Taczanowska i Jakub Popielecki:
"The Brutalist" – zwiastun filmu