Joe Don Baker nie żyje. Zagrał w trzech "Bondach" i zainspirował Tarantino. Aktor miał 89 lat

urodził się 12 lutego 1936 roku w Teksasie. Osierocony w wieku 12 lat, wychowywany był przez ciotkę. W młodości był dobrze zapowiadającym się sportowcem. Grał w koszykówkę i futbol amerykański. Dzięki stypendium sportowemu dostał się na uniwersytet, gdzie studiował biznes i administrację.Po ukończeniu studiów wybrał wojsko. Spędził w nim dwa lata. Na początku lat 60. przeniósł się do Nowego Jorku, by rozpocząć karierę aktorską. Dostał się do Actor’s Studio i związał się z tą instytucją na całe życie.Swoja karierę rozpoczął na deskach broadwayowskich i w serialach telewizyjnych. Przez swoją atletyczną posturę był zazwyczaj obsadzany w roli twardych facetów, zarówno tych dobrych jak i złych.Jedna z jego postaci – Day Pardee – złoczyńca z pilotowego odcinka serialu " Lancer ", po latach stała się inspiracją dla samego Quentina Tarantino , kiedy tworzył, którego grał Rick Dalton (bohater filmu " Pewnego razu... w Hollywood ", w którego wcielał się Leonardo DiCaprio ).Przełomem w karierze Bakera okazał się rok 1973 i występ w filmieJego brawurowa kreacjasprawiła, że na zawsze zapisał się w historii kina.W kolejnych latach zagrał m.in. w takich filmach jak:. W 1984 partnerował Robertowi Redfordowi w filmie, a rok później Chevy Chase'owi w komedii. Wielu widzów pamięta go także jakoz filmu Martina Scorsesego Joe Don Baker jako aktor, któryPo raz pierwszy pojawił się jako czarny charakter -– w filmie, gdzie Bonda grał Timothy Dalton . Powrócił do tego uniwersum w czasach Pierce'a Brosnana grając jego sojusznika, agenta CIAW kinie pojawił się po raz ostatni w niewielkiej roli w filmiez 2012 roku.