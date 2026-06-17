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Reżyser "Avengers: Doomsday" zapowiada, że to najdojrzalszy film MCU

The Hollywood Reporter / autor: /
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Reżyser &quot;Avengers: Doomsday&quot; zapowiada, że to najdojrzalszy film MCU
źródło: Getty Images
autor: Matt Winkelmeyer
W tym roku zobaczymy w kinach kolejne wielkie widowisko MCU - "Avengers: Doomsday". W nowym wywiadzie o filmie wypowiedział się jeden z jego reżyserów - Joe Russo - zapowiadając, że wraz z bratem przygotował dojrzałą produkcję.

Joe Russo o "Avengers: Doomsday"



GettyImages-2279450347.jpg Getty Images © Antony Jones


Twórca stwierdził: Jest tu mnóstwo niespodzianek. To najbardziej emocjonalnie złożony film z całego uniwersum. Pod wieloma względami również najbardziej dojrzały.

Russo dodał, że zarówno "Doomsday", jak i zapowiedziane "Avengers: Secret Wars", okazały się większym wyzwaniem niż wcześniejsze widowiska z serii. Jego zdaniem kluczem do sukcesu pozostaje pogłębianie warstwy emocjonalnej bohaterów.

O przyszłości MCU wypowiedział się również Robert Downey Jr., który w filmie wcieli się w Doktora Dooma. Aktor zasugerował, że twórcom udało się znaleźć sposób na odzyskanie dawnej formy. W "Doomsday" dzieje się coś, co może być jedynym antidotum na pytanie, jak sprawić, by nie było to rozczarowanie po "Wojnie bez granic" i "Końcu gry". Bardzo długo nad tym pracowaliśmy. Chodzi o konstrukcję historii i pozostałe postacie.

Niedawno bracia Russo podkreślali, że wraz z "Doomsday" MCU wraca do "fazy zero". Film trafi do kin 18 grudnia.

"Avengers: Doomsday" - zwiastun



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