Reżyser "Avengers: Doomsday" zapowiada, że to najdojrzalszy film MCU

W tym roku zobaczymy w kinach kolejne wielkie widowisko MCU - "Avengers: Doomsday". W nowym wywiadzie o filmie wypowiedział się jeden z jego reżyserów - Joe Russo - zapowiadając, że wraz z bratem przygotował dojrzałą produkcję.
Joe Russo o "Avengers: Doomsday"
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Twórca stwierdził: Jest tu mnóstwo niespodzianek. To najbardziej emocjonalnie złożony film z całego uniwersum. Pod wieloma względami również najbardziej dojrzały.
Russo dodał, że zarówno "Doomsday
", jak i zapowiedziane "Avengers: Secret Wars
", okazały się większym wyzwaniem niż wcześniejsze widowiska z serii. Jego zdaniem kluczem do sukcesu pozostaje pogłębianie warstwy emocjonalnej bohaterów.
O przyszłości MCU wypowiedział się również Robert Downey Jr.,
który w filmie wcieli się w Doktora Dooma. Aktor zasugerował, że twórcom udało się znaleźć sposób na odzyskanie dawnej formy. W "Doomsday" dzieje się coś, co może być jedynym antidotum na pytanie, jak sprawić, by nie było to rozczarowanie po "Wojnie bez granic" i "Końcu gry". Bardzo długo nad tym pracowaliśmy. Chodzi o konstrukcję historii i pozostałe postacie.
Niedawno bracia Russo
podkreślali, że wraz z "Doomsday
" MCU wraca do "fazy zero". Film trafi do kin 18 grudnia.
"Avengers: Doomsday" - zwiastun