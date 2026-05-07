Newsy Filmy Widzowie za bardzo boją się spoilerów? Tak uważa reżyser "Avengers: Doomsday"
Filmy

Widzowie za bardzo boją się spoilerów? Tak uważa reżyser "Avengers: Doomsday"

Deadline / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Joe+Russo+o+%22Avengers%3A+Doomsday%22+i+unikaniu+spoiler%C3%B3w+w+sieci-166460
Widzowie za bardzo boją się spoilerów? Tak uważa reżyser &quot;Avengers: Doomsday&quot;
źródło: Getty Images
autor: David Becker
Fani MCU wyczekują premiery widowiska "Avengers: Doomsday", w którym bohaterowie Marvela zmierzą się z Doctorem Doomem. Za reżyserię odpowiedzialni są bracia Anthony i Joe Russo - ten drugi odniósł się ostatnio do kwestii unikania spoilerów przez widzów. Reżyser uważa, że internetowa obsesja na punkcie ochrony tajemnic fabularnych zaczyna momentami wymykać się spod kontroli.

Joe Russo o spoilerach



GettyImages-2271127425.jpg Getty Images © Gilbert Flores


Twórca przyznał w rozmowie z Metro, że temat spoilerów stał się dziś trudny dla fanów chcących swobodnie dyskutować o filmach. Widzowie chcą być zaskakiwani i to jest część tego, co sprawia, że doświadczenie kinowe jest ekscytujące. Z drugiej strony zaczyna to być przesadnie kontrolowane, do tego stopnia, że ludzie boją się angażować w jakiekolwiek rozmowy.

Reżyser podkreślił, że twórcy projektują filmy w określony sposób i chcą, by widzowie przeżywali konkretne momenty zgodnie z zamierzeniem autorów. Jednocześnie zaznaczył, że pełna kontrola nad przeciekami i reakcjami fanów jest dziś praktycznie niemożliwa. Nie da się kontrolować wszystkiego. Trzeba skupić się na stworzeniu czegoś, co działa nie tylko ze względu na element zaskoczenia.

Już wcześniej Joe Russo mówił, że podczas realizacji "Avengers: Doomsday" podjęto wyjątkowo restrykcyjne środki bezpieczeństwa, aby ograniczyć możliwość wycieku zdjęć z planu. Większość filmu realizowano w studiach zdjęciowych, a lokacje wybierano również pod kątem ochrony przed paparazzi.

Film trafi do kin 18 grudnia - póki co czekamy na pełny zwiastun. Poniżej przypominamy jeden z teaserów:

Powiązane artykuły Joe Russo

Zobacz wszystkie artykuły

Avengers: Doomsday  (2026)

 Avengers: Doomsday

Iron Man  (2008)

 Iron Man

Avengers  (2012)

 Avengers

Strażnicy Galaktyki  (2014)

 Strażnicy Galaktyki

Najnowsze Newsy

Filmy

Hollywoodzkie gwiazdy w greckim "Białym Lotosie"

Filmy

Priyanka Chopra Jonas i Orlando Bloom zawalczą razem o przetrwanie

1 komentarz
Seriale

Oscar Isaac i Netflix przygotowują nowy serial o Las Vegas

Filmy

Brendan Fraser poleci na Marsa?

Filmy

Ridley Scott zamknie Liama Hemswortha w opuszczonym magazynie

Filmy

Scarlett Johansson w filmie Ariego Astera!

1 komentarz
Filmy

Miles Teller i Eddie Redmayne razem u twórcy "Na skraju jutra"?