Widzowie za bardzo boją się spoilerów? Tak uważa reżyser "Avengers: Doomsday"

Fani MCU wyczekują premiery widowiska "Avengers: Doomsday", w którym bohaterowie Marvela zmierzą się z Doctorem Doomem. Za reżyserię odpowiedzialni są bracia Anthony i Joe Russo - ten drugi odniósł się ostatnio do kwestii unikania spoilerów przez widzów. Reżyser uważa, że internetowa obsesja na punkcie ochrony tajemnic fabularnych zaczyna momentami wymykać się spod kontroli.
Joe Russo o spoilerach
Getty Images © Gilbert Flores
Twórca przyznał w rozmowie z Metro, że temat spoilerów stał się dziś trudny dla fanów chcących swobodnie dyskutować o filmach. Widzowie chcą być zaskakiwani i to jest część tego, co sprawia, że doświadczenie kinowe jest ekscytujące. Z drugiej strony zaczyna to być przesadnie kontrolowane, do tego stopnia, że ludzie boją się angażować w jakiekolwiek rozmowy.
Reżyser podkreślił, że twórcy projektują filmy w określony sposób i chcą, by widzowie przeżywali konkretne momenty zgodnie z zamierzeniem autorów. Jednocześnie zaznaczył, że pełna kontrola nad przeciekami i reakcjami fanów jest dziś praktycznie niemożliwa. Nie da się kontrolować wszystkiego. Trzeba skupić się na stworzeniu czegoś, co działa nie tylko ze względu na element zaskoczenia.
Już wcześniej Joe Russo
mówił, że podczas realizacji "Avengers: Doomsday
" podjęto wyjątkowo restrykcyjne środki bezpieczeństwa, aby ograniczyć możliwość wycieku zdjęć z planu. Większość filmu realizowano w studiach zdjęciowych, a lokacje wybierano również pod kątem ochrony przed paparazzi.
Film trafi do kin 18 grudnia - póki co czekamy na pełny zwiastun. Poniżej przypominamy jeden z teaserów: