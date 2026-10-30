Joe Walker Otrzyma Nagrodę dla Montażysty podczas ToruńCAMERIMAGE 2026

Podczas tegorocznego Festiwalu nagrodę odbierze artysta, w którego pracy rytm wyznaczają spojrzenie aktora, pauza w rozmowie czy dźwięk zmieniający sposób, w jaki widz odczytuje obraz. Jego podejście do kina ukształtowały wykształcenie kompozytorskie i doświadczenie w montażu dźwięku. Podczas 34. edycji ToruńCAMERIMAGE Nagrodę dla Montażysty odbierze Joe Walker, brytyjski montażysta filmowy, który od lat współpracuje ze Steve’em McQueenem i Denisem Villeneuve’em. Obaj reżyserzy chętnie kontynuują współpracę z nim, ceniąc jego intuicję w doborze materiału oraz dbałość o sposób prowadzenia opowieści.
Współpracę z McQueenem
rozpoczął od "Głodu
", po którym przyszły "Wstyd
", "Zniewolony. 12 Years a Slave
" oraz "Wdowy
". Każdy z tych filmów wymagał innego sposobu prowadzenia opowieści, budowania napięcia i pracy z kreacjami aktorskimi: od uważnej obserwacji bohaterów "Głodu
" po splatające się losy postaci we "Wdowach
". Za montaż "Wstydu
" Walker
otrzymał w 2012 roku Europejską Nagrodę Filmową, a "Zniewolony. 12 Years a Slave
" przyniósł mu pierwszą nominację do Oscara®.
Dla Villeneuve’a
zmontował "Sicario
", "Nowy początek
", "Blade Runner 2049
" oraz dwie części "Diuny
", a także wyczekiwaną trzecią odsłonę serii, której premierę zaplanowano na tegoroczną zimę. W obliczu tak złożonych wizualnie i narracyjnie historii jego montaż konsekwentnie podąża za subiektywnym doświadczeniem bohaterów, zachowując subtelne zmiany ich myśli i emocji nawet pośród najbardziej widowiskowych scen. Spojrzenie, chwila zawahania czy cisza mogą znaczyć więcej niż wielka bitwa lub rozległy krajobraz. W "Nowym początku
" Walker
z wyczuciem kształtuje strukturę czasu, stopniowo odsłaniając wydarzenia w taki sposób, by widz mógł coraz pełniej spojrzeć na nie z perspektywy Louise. W filmach z cyklu "Diuna
" wyzwaniem było z kolei oddanie wielowymiarowej złożoności świata stworzonego przez Franka Herberta
, a jednocześnie nadanie mu przejrzystej i wciągającej formy filmowej. "Nowy początek
" przyniósł Walkerowi
drugą nominację do Oscara® oraz nagrodę Eddie przyznawaną przez Stowarzyszenie Amerykańskich Montażystów Filmowych. Nagrodę Akademii® za najlepszy montaż otrzymał zaś za pierwszą część "Diuny
" w 2022 roku.
Wartym wspomnienia jest także dokumentalny projekt w filmografii Joe Walkera
. "Dzień z życia
" w reżyserii Kevina Macdonalda
, zmontowany został z nagrań wykonanych przez ludzi z całego świata w ciągu jednego dnia, 24 lipca 2010 roku. Z ponad 4 500 godzin zebranego materiału Walker
i jego zespół stworzyli pełnometrażową opowieść o codziennych doświadczeniach tysięcy uczestników przedsięwzięcia, odnajdując podobieństwa między ich historiami i łącząc je w spójny obraz jednego dnia życia na Ziemi. Joe Walker
montował zarówno kameralne filmy skupione na przeżyciach bohaterów, jak i widowiska science fiction o ogromnym rozmachu. Nagroda dla Montażysty trafia w tym roku w ręce artysty, którego umiejętność odnajdywania właściwego rytmu i języka dla bardzo różnych filmowych światów pozostaje jednym z najbardziej charakterystycznych elementów pracy. Tegoroczny laureat ufając inteligencji widza, eliminuje z opowieści wszystko, co zbędne i nawet w najbardziej monumentalnych widowiskach stawia na pierwszym planie wewnętrzne przeżycia bohaterów. To dla nas ogromny zaszczyt, że Joe będzie z nami podczas 34. edycji ToruńCAMERIMAGE
. 34. edycja Międzynarodowego Festiwalu Filmowego ToruńCAMERIMAGE odbędzie się w dniach 7-14 listopada 2026 roku w Toruniu.