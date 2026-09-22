Newsy Johansson, Driver i mafia. Tym razem będą Oscary? Zobacz nowy zwiastun
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Johansson, Driver i mafia. Tym razem będą Oscary? Zobacz nowy zwiastun

World of Reel / autor: /
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Johansson, Driver i mafia. Tym razem będą Oscary? Zobacz nowy zwiastun
James Gray po raz kolejny był w tym roku obecny w Cannes, po raz kolejny zaprezentował tam swój film w konkursie i po raz kolejny wrócił do domu bez nagrody. Nieśli nie Złota Palma, to może Oscary? Dystrybutor jego "Papierowego tygrysa" zamierza na poważnie promować film na oscarowego faworyta. W sieci pojawił się właśnie nowy zwiastun.

"Papierowy tygrys"

"Papierowy tygrys" – Scarlett Johansson, Adam Driver i Miles Teller na ekranie



Produkcja miała premierę w konkursie tegorocznego festiwalu w Cannes, ale nie zdobyła żadnego wyróżnienia. Dla Graya to nic nowego. W ciągu ostatnich 25 lat aż sześć jego filmów walczyło tam o nagrody i żaden z nich nie został uhonorowany. 

Film jest częściowo autobiograficzny, podobnie jak kilka wcześniejszych dzieł reżysera. W centrum historii znajduje się Irwin grany przez Milesa Tellera. To zwyczajny człowiek z klasy pracującej, który stara się prowadzić spokojne życie rodzinne. Wszystko zmienia jego brat Gary, w którego wciela się Adam Driver. Mężczyzna wciąga Irwina w podejrzany interes, który szybko zaczyna wymykać się spod kontroli.

Konsekwencje okazują się poważne. Irwin, jego żona oraz dzieci zostają uwikłani w konflikt z rosyjską mafią. W roli żony bohatera występuje Scarlett Johansson.

"Papierowy tygrys" – zobacz nowy zwiastun filmu Jamesa Graya

"Papierowy tygrys" kosztował około 15 milionów dolarów. Budżet udało się zebrać dzięki wyjątkowo dużej liczbie inwestorów — w napisach końcowych wymieniono aż 24 producentów wykonawczych. Produkcja reprezentuje więc gatunek, który w Hollywood staje się coraz rzadszy: średniobudżetowy dramat dla dorosłego widza, pozbawiony zarówno gigantycznego budżetu blockbustera, jak i ambicji bycia niewielkim filmem artystycznym.

Naszą recenzję filmu "Papierowy tygrys" znajdziecie POD LINKIEM TUTAJ.

Polska premiera została zaplanowana na 27 listopada tego roku. 

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