John Boyega zakopał topór wojenny z prezeską LucasFilm? Wróci w nowym filmie z uniwersum Star Wars?

Nie tylko Finn z Gwiezdnych wojen. Skąd znamy Johna Boyegę?

Dwa tygodnie temu, podczas londyńskiego, ogłoszono szereg nowych projektów z uniwersum. Jednym z nich był nowy film, którego bohaterką miała być grana przez. Według najnowszych pogłosek może ona nie być jedyną gwiazdą, która wróci do swojej roli.Pogłoska o powrociew reżyserowanym przezfilmie pojawiła się w podcaście The Hot Mic. John Rocha, jego gospodarz powołał się na "kilka różnych źródeł". Według nichAkcja nowego filmu z uniwersumbędzie się toczyć 15 lat po wydarzeniach przedstawionych w widowisku. Jego bohaterką będzie grana przez Rey , której zadaniem będzie odbudowa zakonu Jedi. Reżyserkato laureatka Oscarów za krótkometrażowe filmy dokumentalnedołączył do uniwersumw 2015 roku. Jako, byłego szturmowca, mogliśmy zobaczyć go w takich filmach jakW aktorskim CVznajdziemy również komedię sci-fi, dramat, thriller sci-ficzy akcyjniak. Niedawno mogliśmy zobaczyć go w widowisku. W lipcu na Netflix trafi komedia sci-fi