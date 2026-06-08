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John C. Reilly namawiał DiCaprio, by nie grał w "Titanicu". Polecał mu inną opcję

Deadline / autor: /
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John C. Reilly namawiał DiCaprio, by nie grał w &quot;Titanicu&quot;. Polecał mu inną opcję
Dziś trudno wyobrazić sobie "Titanica" bez Leonarda DiCaprio w roli Jacka Dawsona. Okazuje się jednak, że aktor nie wystąpiłby w filmie, gdyby posłuchał rady swojego kolegi po fachu - Johna C. Reilly'ego.

Reilly doradzał DiCaprio



GettyImages-2255232289.jpg Getty Images © Scott Dudelson


Reilly był ostatnio gościem podcastu Teda Dansona i opowiedział tam, że że próbował przekonać młodego DiCaprio do występu w filmie "Boogie Nights" reżyserowanym przez Paula Thomasa Andersona.

Według Reilly'ego Anderson początkowo widział w głównej roli właśnie DiCaprio (ostatecznie postać tę zagrał Mark Wahlberg). Reilly zaoferował, że namówi wschodzącą gwiazdę do udziału w filmie. Jak wspominał, próbował przekonać DiCaprio, że "Titanic" nie będzie najlepszym wyborem: To film o statku, który tonie. Wszyscy wiedzą, że tak się stanie. Nikogo nie będzie obchodzić, kto jest na pokładzie. Z kolei ten reżyser będzie jednym z najbardziej utalentowanych w branży, nie powinieneś przegapić tej okazji. 

W tamtym czasie DiCaprio rozważał obie możliwości. Z jednej strony słyszał od swoich agentów, że projekt przygotowywany przez Jamesa Camerona może okazać się ogromnym hitem, z drugiej Reilly przekonywał go, by zaufał talentowi Andersona.

Ostatecznie aktor przyjął rolę w "Titanicu", który stał się jednym z największych przebojów w historii kina, otrzymał 11 Oscarów i uczynił z DiCaprio międzynarodową gwiazdę.

Reilly podchodzi dziś do całej sytuacji z humorem. W podcaście zażartował, że zajęło to około 25 lat, ale DiCaprio wreszcie przyjął jego radę, łącząc siły z Andersonem przy okazji filmu "Jedna bitwa po drugiej".

"Titanic" - zwiastun



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