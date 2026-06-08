John C. Reilly namawiał DiCaprio, by nie grał w "Titanicu". Polecał mu inną opcję

Dziś trudno wyobrazić sobie "Titanica" bez Leonarda DiCaprio w roli Jacka Dawsona. Okazuje się jednak, że aktor nie wystąpiłby w filmie, gdyby posłuchał rady swojego kolegi po fachu - Johna C. Reilly'ego.
Reilly doradzał DiCaprio
Reilly Getty Images © Scott Dudelson
był ostatnio gościem podcastu Teda Dansona i opowiedział tam, że że próbował przekonać młodego DiCaprio
do występu w filmie "Boogie Nights
" reżyserowanym przez Paula Thomasa Andersona
.
Według Reilly'ego Anderson
początkowo widział w głównej roli właśnie DiCaprio
(ostatecznie postać tę zagrał Mark Wahlberg
). Reilly
zaoferował, że namówi wschodzącą gwiazdę do udziału w filmie. Jak wspominał, próbował przekonać DiCaprio
, że "Titanic
" nie będzie najlepszym wyborem: To film o statku, który tonie. Wszyscy wiedzą, że tak się stanie. Nikogo nie będzie obchodzić, kto jest na pokładzie. Z kolei ten reżyser będzie jednym z najbardziej utalentowanych w branży, nie powinieneś przegapić tej okazji.
W tamtym czasie DiCaprio
rozważał obie możliwości. Z jednej strony słyszał od swoich agentów, że projekt przygotowywany przez Jamesa Camerona
może okazać się ogromnym hitem, z drugiej Reilly
przekonywał go, by zaufał talentowi Andersona
.
Ostatecznie aktor przyjął rolę w "Titanicu
", który stał się jednym z największych przebojów w historii kina, otrzymał 11 Oscarów
i uczynił z DiCaprio
międzynarodową gwiazdę. Reilly
podchodzi dziś do całej sytuacji z humorem. W podcaście zażartował, że zajęło to około 25 lat, ale DiCaprio
wreszcie przyjął jego radę, łącząc siły z Andersonem
przy okazji filmu "Jedna bitwa po drugiej
".
"Titanic" - zwiastun