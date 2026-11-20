Wygląda na to, że John Carpenter nie zamierza powierzać komuś innemu jednego z najważniejszych elementów nowej wersji "Ucieczki z Nowego Jorku", za którą odpowiedzialny jest Zack Snyder. Reżyser i kompozytor, który pełni przy projekcie funkcję producenta wykonawczego, ujawnił, że ponadto sam zajmie się muzyką.
Carpenter chce na nowo opracować ścieżkę dźwiękową
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W podcaście "Dropping Names with Brent and Jonny" Carpenter
zdradził, że wręcz zażądał dla siebie stanowiska kompozytora. Nie chodzi przy tym o zwykłe wykorzystanie ścieżki dźwiękowej z oryginału z 1981 roku. Twórca zamierza na nowo opracować muzykę do filmu, w tym charakterystyczne syntezatorowe brzmienia, które współtworzył przed laty z Alanem Howarthem
. W ostatnich latach Carpenter
współtworzył muzykę m.in. do "Podpalaczki
" oraz "Halloween. Finału
". Zack Snyder
zapowiada, że w swoim remake'u chce postawić na surowy klimat, praktyczne efekty specjalne i zdjęcia w prawdziwych lokacjach. Akcja ma rozgrywać się w 1997 roku, podobnie jak w oryginale, a całość ma zostać przedstawiona z perspektywy 1981 roku.
Zdjęcia do filmu mają rozpocząć się w 2027 roku. Wciąż nie wiadomo, kto wcieli się w Snake'a Plisskena. O rolę tę otwarcie ubiega się jednak Jeffrey Dean Morgan
.
"Ucieczka z Nowego Jorku" - zwiastun