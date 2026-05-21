John Carroll Lynch i Mat Fraser wracają do "American Horror Story"

"American Horror Story" kompletuje obsadę trzynastego sezonu. Do serialu właśnie dołączyło kilkoro nowych aktorów, w tym znani z sezonu czwartego John Carroll Lynch ("Zodiak") i Mat Fraser ("Gangi Londynu"), a także Mena Suvari ("American Beauty") i Berto Colón ("Nocny agent").
W trzynastym sezonie "American Horror Story" John Carroll Lynch
i Mat Fraser
wcielą się raz jeszcze w postacie, które grali w "American Horror Story: Freak Show
". John Carroll Lynch wystąpi jako Klaun Twisty, a Mat Fraser zagra Paula, ilustrowaną fokę. Berto Colón
dostał rolę niejakiego Portiera Joego, który pracuje dla bohaterki granej przez Jessicę Lange
. Na razie nie ujawniono, w kogo wcieli się Mena Suvari
.
W obsadzie trzynastego sezonu serialu są już ogłoszeni wcześniej Ariana Grande
, Sarah Paulson
, Evan Peters
, Angela Bassett
, Kathy Bates
, Jessica Lange
, Emma Roberts
, Billie Lourd
, Gabourey Sidibe
, John Waters
i Leslie Grossman
.
Producentami są Ryan Murphy
i Brad Falchuk
.
Poprzedni, dwunasty sezon, nosił tytuł "American Horror Story: Oczekiwanie
".
"American Horror Story: Oczekiwanie" – zwiastun
Mimo wielu nieudanych prób zapłodnienia in vitro aktorka Anna Victoria Alcott jest zdeterminowana, by założyć rodzinę. W miarę jak narasta szum wokół jej najnowszego filmu, kobieta doświadcza sytuacji, które utwierdzają ją w przekonaniu, że coś sabotuje jej pogoń za macierzyństwem.