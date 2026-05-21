Newsy Seriale John Carroll Lynch i Mat Fraser wracają do "American Horror Story"
VOD / Seriale

John Carroll Lynch i Mat Fraser wracają do "American Horror Story"

Deadline / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/John+Carroll+Lynch+i+Mat+Fraser+wracaj%C4%85+do+%22American+Horror+Story%22-166735
John Carroll Lynch i Mat Fraser wracają do &quot;American Horror Story&quot;
źródło: Materiały prasowe
"American Horror Story" kompletuje obsadę trzynastego sezonu. Do serialu właśnie dołączyło kilkoro nowych aktorów, w tym znani z sezonu czwartego John Carroll Lynch ("Zodiak") i Mat Fraser ("Gangi Londynu"), a także Mena Suvari ("American Beauty") i Berto Colón ("Nocny agent").
           

Kogo zobaczymy w trzynastym sezonie "American Horror Story"?



GettyImages-2265074090.jpg Getty Images © Variety

W trzynastym sezonie "American Horror Story" John Carroll Lynch i Mat Fraser wcielą się raz jeszcze w postacie, które grali w "American Horror Story: Freak Show". John Carroll Lynch wystąpi jako Klaun Twisty, a Mat Fraser zagra Paula, ilustrowaną fokę.  

Berto Colón dostał rolę niejakiego Portiera Joego, który pracuje dla bohaterki granej przez Jessicę Lange. Na razie nie ujawniono, w kogo wcieli się Mena Suvari.  
        
W obsadzie trzynastego sezonu serialu są już ogłoszeni wcześniej Ariana Grande, Sarah Paulson, Evan Peters, Angela Bassett, Kathy Bates, Jessica Lange, Emma Roberts, Billie Lourd, Gabourey Sidibe, John Waters i Leslie Grossman.
       
Producentami są Ryan Murphy i Brad Falchuk.

Poprzedni, dwunasty sezon, nosił tytuł "American Horror Story: Oczekiwanie".
  

"American Horror Story: Oczekiwanie" – zwiastun




Mimo wielu nieudanych prób zapłodnienia in vitro aktorka Anna Victoria Alcott jest zdeterminowana, by założyć rodzinę. W miarę jak narasta szum wokół jej najnowszego filmu, kobieta doświadcza sytuacji, które utwierdzają ją w przekonaniu, że coś sabotuje jej pogoń za macierzyństwem.

Powiązane artykuły Berto Colon

Zobacz wszystkie artykuły

American Horror Story: Oczekiwanie  (2023)

 American Horror Story: Oczekiwanie

American Horror Story  (2011)

 American Horror Story

American Horror Story: Asylum  (2012)

 American Horror Story: Asylum

American Horror Story: Sabat  (2013)

 American Horror Story: Sabat

Najnowsze Newsy

Festiwale i nagrody Filmy

Retrospektywa Łukasza Rondudy na TAURON Nowe Horyzonty

1 komentarz
Festiwale i nagrody Filmy

"Pan Nikt kontra Putin" dostępny na MDAG Online

1 komentarz
Filmy

Joaquin Phoenix reżyseruje tajemniczy projekt

Filmy

Cannes 2026: Znamy laureatów Tygodnia Krytyki

Seriale

Sci-fi o ambitnej pilotce w drodze na ekran

Filmy

Mahershala Ali przeszmugluje imigrantów z Afryki

Filmy Multimedia

Leopold Bilski powraca. Zwiastun thrillera "Kolory zła: Czerń"

7 komentarzy