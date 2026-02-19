Newsy Filmy John Cena i Kate McKinnon w komedii z Jennifer Garner
źródło: Getty Images
autor: WWE
John Cena ("Peacemaker"), Kate McKinnon ("Barbie") i Aimee Carrero ("Znajomi i sąsiedzi") zagrają u boku Jennifer Garner w opowiadającej o kryptowalutach komedii "One Attempt Remaining". Film powstaje dla platformy Netflix.


O czym opowie "One Attempt Remaining"?



GettyImages-2232596567.jpg Getty Images © Simon Ackerman


Film opowie historię byłego małżeństwa, które po latach od rozwodu odkrywa, że kryptowaluta wygrana kiedyś podczas szalonej nocy na rejsie jest dziś warta miliony. Problem w tym, że para zapomniała hasła do konta, a dostęp wygaśnie za trzy dni. Bohaterowie będą musieli więc odtworzyć tamten wieczór krok po kroku – nie tylko po to, by odzyskać fortunę, ale też zrozumieć, dlaczego kiedyś się w sobie zakochali.
    
Za kamerą filmu stanie Kay Cannon, która ma na koncie także "Strażników cnoty" oraz "Kopciuszka" z Camilą Cabello. Wraz z Joem Boothe'em i Alexą Alemanni napisała również scenariusz.

Na razie nie ujawniono, w kogo wcielą się John Cena, Kate McKinnon i Aimee Carrero.

