John Cena i Kate McKinnon w komedii z Jennifer Garner

John Cena ("Peacemaker"), Kate McKinnon ("Barbie") i Aimee Carrero ("Znajomi i sąsiedzi") zagrają u boku Jennifer Garner w opowiadającej o kryptowalutach komedii "One Attempt Remaining". Film powstaje dla platformy Netflix.
O czym opowie "One Attempt Remaining"?
Film opowie historię byłego małżeństwa, które po latach od rozwodu odkrywa, że kryptowaluta wygrana kiedyś podczas szalonej nocy na rejsie jest dziś warta miliony. Getty Images © Simon Ackerman
Problem w tym, że para zapomniała hasła do konta, a dostęp wygaśnie za trzy dni. Bohaterowie będą musieli więc odtworzyć tamten wieczór krok po kroku – nie tylko po to, by odzyskać fortunę, ale też zrozumieć, dlaczego kiedyś się w sobie zakochali.
Za kamerą filmu stanie Kay Cannon
, która ma na koncie także "Strażników cnoty
" oraz "Kopciuszka
" z Camilą Cabello
. Wraz z Joem Boothe'em
i Alexą Alemanni
napisała również scenariusz.
Na razie nie ujawniono, w kogo wcielą się John Cena
, Kate McKinnon
i Aimee Carrero
.
