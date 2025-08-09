John Cena w kolejnej komedii akcji. Tym razem z Kevinem Hartem

Po trzech z rzędu komediach dla platformy Prime Video John Cena postanowił przenieść się do Netfliksa. Gwiazda "Sojuszników" zagra jedną z głównych ról w komedii akcji "The Leading Man".
Kevin Hart kolejnym komediowym partnerem Johna Ceny
W "Sojusznikach
" partnerem Johna Ceny
był Idris Elba
. Wcześniej w "Loterii!
" aktor łączył siły z Awkwafiną
. Teraz jego komediowym partnerem został Kevin Hart
, którego ostatnio mogliśmy oglądać w growym widowisku "Borderlands
".
"The Leading Man" Getty Images © Savion Washington
to nowa produkcja platformy Netflix, dla której punktem wyjścia jest seria komiksów autorstwa Jeremy'ego Hauna i B. Claya Moore'a. Za scenariusz wersji filmowej odpowiadać będą Jon
i Erich Hoeberowie
, autorzy komediowego cyklu "Mój przyjaciel szpieg
" oraz fabuły widowiska "Meg 2: Głębia
". Cena
wcieli się w gwiazdę kina akcji. Na planie nowego filmu odkrywa, że jeden z członków obsady jest prawdziwym agentem specjalnym (w tej roli Hart
). Niespodziewanie zostanie zmuszony do przełknięcia swojej dumy, zaakceptowania, że bohaterowie kina akcji nie są prawdziwymi bohaterami i wsparcia agenta w celu uratowania świata.
Zarówno Cena
jak i Hart
będą również współproducentami "The Leading Man"
.
