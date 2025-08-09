Newsy Filmy John Cena w kolejnej komedii akcji. Tym razem z Kevinem Hartem
John Cena w kolejnej komedii akcji. Tym razem z Kevinem Hartem

Deadline
źródło: Getty Images
autor: John Nacion
Po trzech z rzędu komediach dla platformy Prime Video John Cena postanowił przenieść się do Netfliksa. Gwiazda "Sojuszników" zagra jedną z głównych ról w komedii akcji "The Leading Man".

Kevin Hart kolejnym komediowym partnerem Johna Ceny



W "Sojusznikach" partnerem Johna Ceny był Idris Elba. Wcześniej w "Loterii!" aktor łączył siły z Awkwafiną. Teraz jego komediowym partnerem został Kevin Hart, którego ostatnio mogliśmy oglądać w growym widowisku "Borderlands".

05.jpg Getty Images © Savion Washington


"The Leading Man" to nowa produkcja platformy Netflix, dla której punktem wyjścia jest seria komiksów autorstwa Jeremy'ego Hauna i B. Claya Moore'a. Za scenariusz wersji filmowej odpowiadać będą Jon i Erich Hoeberowie, autorzy komediowego cyklu "Mój przyjaciel szpieg" oraz fabuły widowiska "Meg 2: Głębia".

Cena wcieli się w gwiazdę kina akcji. Na planie nowego filmu odkrywa, że jeden z członków obsady jest prawdziwym agentem specjalnym (w tej roli Hart). Niespodziewanie zostanie zmuszony do przełknięcia swojej dumy, zaakceptowania, że bohaterowie kina akcji nie są prawdziwymi bohaterami i wsparcia agenta w celu uratowania świata.

Zarówno Cena jak i Hart będą również współproducentami "The Leading Man".

Zwiastun filmu "Sojusznicy"




