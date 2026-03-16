Z "Grzeszników" i "28 lat później 2" do horroru "Ciche miejsce 3"

O tym filmie w ostatnich miesiącach było cicho. Ale prace z dala od ciekawskich dziennikarzy trwały i teraz John Krasinski jest wreszcie gotowy ogłosić obsadę filmu "Ciche miejsce 3". Czwartego filmu w stworzonym przez niego uniwersum.
Jack O'Connell wśród nowych gwiazd filmu "Ciche miejsce 3". Kogo jeszcze zobaczymy?
to rzecz jasna pomysłodawca cyklu, reżyser i gwiazda pierwszej części. Stał również za kamerą dwójki i w ubiegłym roku ogłosił, że będzie też reżyserem "Cichego miejsca 3"
.
Teraz ogłosił główną obsadę filmu. Jego post znajdziecie poniżej:
Z postu jasno wynika, że w "Cichym miejscu 3
" powrócą odtwórcy rodziny Abbottów: Emily Blunt, Millicent Simmonds i Noah Jupe
. Zobaczymy również Cilliana Murphy'ego
, który dołączył do cyklu w drugim filmie.
Jest też kilka nowych nazwisk. Jak na przykład Jack O’Connell
. Dla aktora będzie to kolejna z rzędu rola w filmie gatunkowym. Widzieliśmy go ostatnio w dramacie o wampirach "Grzesznicy
" oraz w horrorze o zombie "28 lat później - Część 2: Świątynia kości
".
Nową osobą w obsadzie jest także Jason Clarke
. Aktora mogliśmy ostatnio oglądać w produkcjach platform streamingowych: na Netfliksie w filmie "Dom pełen dynamitu
" i na Disney+ w serialu "Murdaugh: Śmierć w rodzinie
".
Angaż otrzymała również Katy O’Brian,
która ostatnio miała bardzo pracowity okres, czego efektem była premiera aż pięciu filmów z jej udziałem w 2025 roku. Wśród nich były: "Mission: Impossible - The Final Reckoning
", "Uciekinier
" i "Christy
".
Cykl "Ciche miejsce" opowiada o Ziemi, która została zaatakowana przez kosmicznych drapieżników. Śmiertelnie niebezpieczne bestie są wrażliwe na dźwięk i na ich podstawie lokalizują swoje ofiary. Jedynym ratunkiem jest zachowanie absolutnej ciszy...
O czym dokładnie opowie trzecia część, tego na razie nie wiadomo. Wiemy za to, że "Ciche miejsce 3" ma trafić do kin pod koniec lipca 2027 roku.
