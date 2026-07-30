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Z "Odysei" do nowego filmu twórców "Wszystko wszędzie naraz"

World of Reel / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/John+Leguizamo+w+nowym+filmie+The+Daniels+%28%22Wszystko+wsz%C4%99dzie+naraz%22%29.+Zagra+z+Mattem+Damonem-167835
Z &quot;Odysei&quot; do nowego filmu twórców &quot;Wszystko wszędzie naraz&quot;
źródło: Getty Images
autor: Dominik Bindl
Daniel Kwan i Daniel Scheinert, znani również jako The Daniels, pracują nad tajemniczym widowiskiem, którego premierę studio Universal zaplanowało na 19 listopada przyszłego roku. Do grającego główną rolę Matta Damona dołączy aktor, z którym niedawno spotkał się na planie "Odysei".

Kto dołączył do tajemniczego filmu duetu The Daniels?


Do obsady niezatytułowanego projektu, nad którym pracują The Daniels, dołączył John Leguizamo, czyli pamiętny Eumajos z "Odysei" Christophera Nolana. Studio nie skomentowało castingu. W filmie zobaczymy też Sandrę Oh, Seana Kaufmana, Michaela Gandolfiniego i Charlesa Meltona.


Szczegóły fabuły trzymane są w ścisłej tajemnicy. Według niepotwierdzonych informacji ma to być superbohaterskie widowisko opowiadające o globalnym ociepleniu. Damon określił film jako połączenie "Klubu winowajców", "Incepcji", filmu anime i odcinka "The John Oliver Show", który nie został wyemitowany. Krotko mówiąc: równie odjechana mieszanka jak "Wszystko wszędzie naraz".

Skąd znamy Johna Leguizamo?


John Leguizamo najlepiej znany jest z "Życia Carlita" Briana De Palmy i "Moulin Rouge!" Baza Luhrmanna. W jego filmografii znajdziemy też takie tytuły jak "Romeo i Julia", "John Wick" i "John Wick 2", "Menu" czy "Dzika noc". W ostatnich latach mogliśmy go zobaczyć m.in. w serialu "Dym". Wśród zbliżających się projektów z jego udziałem znajdziemy m.in. "The Exorcist: Martyrs" w reżyserii Mike'a Flanagana.

"Odyseja" w podcaście Mam parę uwag


Przypominamy odcinek podcastu Mam parę uwag, w którym Julia Taczanowska i Jakub Popielecki rozmawiają o "Odysei" Christophera Nolana



Zobacz zwiastun "Wszystko wszędzie naraz"


Filmografię The Daniels zamyka "Wszystko wszędzie naraz" – komediodramat sci-fi, który w 2023 roku został nagrodzony siedmioma Oscarami (m.in. za najlepszy film, reżyserię i scenariusz oryginalny). Przypominamy zwiastun: 


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