Z "Odysei" do nowego filmu twórców "Wszystko wszędzie naraz"

Daniel Kwan i Daniel Scheinert, znani również jako The Daniels, pracują nad tajemniczym widowiskiem, którego premierę studio Universal zaplanowało na 19 listopada przyszłego roku. Do grającego główną rolę Matta Damona dołączy aktor, z którym niedawno spotkał się na planie "Odysei".
Kto dołączył do tajemniczego filmu duetu The Daniels?
Do obsady niezatytułowanego projektu, nad którym pracują The Daniels, dołączył John Leguizamo
, czyli pamiętny Eumajos z "Odysei
" Christophera Nolana
. Studio nie skomentowało castingu. W filmie zobaczymy też Sandrę Oh
, Seana Kaufmana
, Michaela Gandolfiniego
i Charlesa Meltona
.
Szczegóły fabuły trzymane są w ścisłej tajemnicy. Według niepotwierdzonych informacji ma to być superbohaterskie widowisko opowiadające o globalnym ociepleniu. Damon
określił film jako połączenie "Klubu winowajców
", "Incepcji
", filmu anime i odcinka "The John Oliver Show", który nie został wyemitowany. Krotko mówiąc: równie odjechana mieszanka jak "Wszystko wszędzie naraz
".
Skąd znamy Johna Leguizamo?John Leguizamo
najlepiej znany jest z "Życia Carlita
" Briana De Palmy
i "Moulin Rouge!
" Baza Luhrmanna
. W jego filmografii znajdziemy też takie tytuły jak "Romeo i Julia
", "John Wick
" i "John Wick 2
", "Menu
" czy "Dzika noc
". W ostatnich latach mogliśmy go zobaczyć m.in. w serialu "Dym
". Wśród zbliżających się projektów z jego udziałem znajdziemy m.in. "The Exorcist: Martyrs
" w reżyserii Mike'a Flanagana
.
"Odyseja" w podcaście Mam parę uwag
Przypominamy odcinek podcastu Mam parę uwag, w którym Julia Taczanowska i Jakub Popielecki rozmawiają o "Odysei
" Christophera Nolana
:
Zobacz zwiastun "Wszystko wszędzie naraz"
Filmografię The Daniels zamyka "Wszystko wszędzie naraz
" – komediodramat sci-fi, który w 2023 roku został nagrodzony siedmioma Oscarami (m.in. za najlepszy film, reżyserię i scenariusz oryginalny). Przypominamy zwiastun: