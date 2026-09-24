Johnny Depp i Penélope Cruz w zwiastunie filmu "Nienasycony"

Na luksusowym jachcie u wybrzeży Hiszpanii młoda barmanka Lorna (Cline) poznaje tajemniczego pasażera (Depp), który od rana nie rozstaje się z kieliszkiem. To pozornie przypadkowe spotkanie szybko wciąga ją w niebezpieczny świat przestępczych układów i przemocy. Kiedy na pokładzie pojawiają się ludzie potężnej organizacji przestępczej, Lorna odkrywa, że tajemniczy nieznajomy skrywa znacznie więcej, niż można było przypuszczać. Wkrótce oboje stają się pionkami w grze, w której nikt nie może czuć się bezpiecznie, a granica między sojusznikiem i wrogiem zaciera się z każdą chwilą.
Film rozpocznie podbój światowych kin pod koniec marca 2027 roku. W Polsce zobaczymy go 2 kwietnia.
Zwiastun filmu "Nienasycony"
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