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Johnny Depp i Penélope Cruz w zwiastunie filmu "Nienasycony"

youtube.com / autor: /
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Johnny Depp i Penélope Cruz w zwiastunie filmu &quot;Nienasycony&quot;
Lata wygnania z Hollywood są już za Johnnym Deppem. Niedawno widzieliśmy go w zwiastunie filmu Ti Westa "Ebenezer Scrooge. Opowieść wigilijna", a teraz do sieci trafił zwiastun filmu "Nienasycony".

Czwarty wspólny film Deppa i Cruz. O czym opowiada?



W "Nienasyconym" Johnny Depp zagrał u boku Penélope Cruz. To ich czwarty wspólny film. Wcześniej wystąpili w "Blow", "Piratach z Karaibów: Na nieznanych wodach" oraz "Morderstwie w Orient Expressie".

Za kamerą stanął Marc Webb, który najlepiej znany jest z komiksowych widowisk "Niesamowity Spider-Man" i "Niesamowity Spider-Man 2". Obok Deppa i Cruz gwiazdą filmu jest także Madelyn Cline ("Outer Banks").


Na luksusowym jachcie u wybrzeży Hiszpanii młoda barmanka Lorna (Cline) poznaje tajemniczego pasażera (Depp), który od rana nie rozstaje się z kieliszkiem. To pozornie przypadkowe spotkanie szybko wciąga ją w niebezpieczny świat przestępczych układów i przemocy. Kiedy na pokładzie pojawiają się ludzie potężnej organizacji przestępczej, Lorna odkrywa, że tajemniczy nieznajomy skrywa znacznie więcej, niż można było przypuszczać. Wkrótce oboje stają się pionkami w grze, w której nikt nie może czuć się bezpiecznie, a granica między sojusznikiem i wrogiem zaciera się z każdą chwilą.

Film rozpocznie podbój światowych kin pod koniec marca 2027 roku. W Polsce zobaczymy go 2 kwietnia.

Zwiastun filmu "Nienasycony"



Nienasycony  (2027)

 Nienasycony

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