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Johnny Depp komentuje szanse powrotu jako Jack Sparrow

Deadline / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Johnny+Depp+komentuje+szanse+powrotu+jako+Jack+Sparrow-169459
Johnny Depp komentuje szanse powrotu jako Jack Sparrow
Jak wiadomo, od lat trwają prace nad nowym filmem z serii "Piraci z Karaibów". Od lat też nie ustają spekulacje na temat możliwości powrotu do niej Johnny'ego Deppa. Aktor, który właśnie promuje swój najnowszy film "Ebenezer Scrooge. Opowieść wigilijna", w jednym z ostatnich wywiadów odniósł się do tych spekulacji.

Jack Sparrow powróci?



Wielkim orędownikiem powrotu Deppa do roli Jacka Sparrowa jest producent serii "Piraci z Karaibów" Jerry Bruckheimer. Od paru lat niemal w każdym wywiadzie twierdzi, że rozmowy z aktorem trwają i że wszystko zależeć będzie od scenariusza.

I wygląda na to, że jeśli Bruckheimer rzeczywiście zechce Deppa w filmie, to ten zgodzi się na udział bez mrugnięcia okiem:

Zagram we wszystkim od Bruckheimera, choćby nawet jutro. Nieważne w czym, jeśli stoi za tym Jerry. Ufam mu. Łączy nas głęboka przyjaźń.

02.jpg Getty Images © Craig Barritt


Jednak pytany wprost o możliwość powrotu jako Jack Sparrow, wypowiada się nieco ostrożniej:

Jeśli wszystko zmierza we właściwym kierunku, by seria "Piraci" doczekała się godnego finału... to jedyne, na czym naprawdę mi zależy, to sprawić, by pożegnanie z nią wypadło lepiej.

Ostatnim filmem w serii jest widowisko z 2017 roku "Piraci z Karaibów: Zemsta Salazara". Od tamtej pory Disney nie potrafi doprowadzić do realizacji kolejnej części. Na przestrzeni lat podejmowanych było wiele prób. Był nawet okres, kiedy rozwijano jednocześnie co najmniej dwie różne wersje. W grę wchodził reboot, nowa historia z nowymi bohaterkami osadzona w tym samym świecie oraz wersja z Jackiem Sparrowem. Do dziś nic z tych prób nie wyszło.

Ostatnim scenarzystą, o którym wiemy, że pracował nad tekstem nowych "Piratów", jest Jeff Nathanson, który pracował m.in. przy "Zemście Salazara".

Zwiastun filmu "Piraci z Karaibów: Zemsta Salazara"




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