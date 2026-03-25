Johnny Depp kręci tajemniczy horror dla Netfliksa?

Johnny Depp podobno pracuje właśnie na planie w Wielkiej Brytanii. Co kręci aktor? Szczegóły nowego projektu Deppa pozostają na razie tajemnicą. W sieci pojawiły się jednak pogłoski dotyczące filmu. Czy jest to... horror?
Co kręci Johnny Depp w Angli?
Depp pracuje obecnie w miejscowości Maidstone w Anglii. W centrum miasta, w okolicy knajpy MuMu's, rozstawiła się ekipa filmowa.
Jeden z pracowników knajpy zdradził, że aktor występuje rzekomo w horrorze produkowanym przez platformę Netflix
. To film, który miałby zadebiutować w serwisie w październiku.
Na razie jest to jednak nieoficjalna informacja – nic nie zostało potwierdzone. Netflix nie skomentowała tych pogłosek. Ale jeśli platforma zatrudniła Deppa
do nowego filmu, byłby to wyraźny znak, że aktor już na stałe wraca do Hollywood. Depp niedawno skończył zdjęcia do nowej wersji "Opowieści wigilijnej", czyli filmu "Ebenezer: A Christmas Carol" w reżyserii Ti Westa.
Czy tajemnicze zdjęcia w Wielkiej Brytanii to po prostu dokrętki do tamtego filmu? Jeśli informacja o udziale Netfliksa jest prawdziwa, raczej nie: "Ebenezer
" powstaje bowiem dla studia Paramount. Deppa
mogliśmy oglądać ostatnio w filmie "Kochanica króla Jeanne du Barry
" w reżyserii Maïwenn
.
"Kochanica króla Jeanne du Barry" – zwiastun
"Kochanica króla
" przedstawia losy Jeanne Vaubernier, młodej i ambitnej kobiety ze społecznych nizin, która wykorzystuje swoją inteligencję i powab, aby wspinać się po szczeblach drabiny społecznej. Staje się ulubienicą króla Ludwika XV, a ten dzięki niej odzyskuje apetyt na życie. Wbrew wszelkim konwenansom i etykiecie Jeanne przenosi się do Wersalu, wywołując skandal na dworze. Film w całości nakręcono we wnętrzach i plenerach Wersalu.