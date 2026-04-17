Johnny Depp ciepło przyjęty na CinemaConie. Promował nową "Opowieść wigilijną"

Jedną z gwiazd, które odwiedziły CinemaCon w Las Vegas, był Johnny Depp. Aktor pojawił się na scenie, by promować nowy film ze swoim udziałem - "Ebenezer: A Christmas Carol", nową adaptację "Opowieści wigilijnej" Charlesa Dickensa.
Depp wraca do Hollywood
Depp został bardzo entuzjastycznie przyjęty przez widownię, której podziękował za wsparcie.
Aktor przyznał, że "Opowieść wigilijna" fascynuje go od dzieciństwa, choć początkowo miał wątpliwości, czy ktokolwiek jest w stanie dorównać klasycznej ekranizacji z lat 30.
z udziałem Reginalda Owena
. Ostatecznie zdecydował się jednak podjąć wyzwanie, chwaląc reżysera Ti Westa za stworzenie czegoś wyjątkowego.
Z opisów zebranych widzów wynika, że pokazany materiał ujawnił zupełnie odmienionego Deppa
. Aktor wciela się w Ebenezera Scrooge’a - jest siwy, wyraźnie postarzony i niemal nie do poznania, choć w jego kreacji można dostrzec nutę charakterystycznej ekspresji znanej z roli Jacka Sparrowa
. Fabuła podąża za klasyczną historią stworzoną przez Dickensa
- zgorzkniały Scrooge zostaje nawiedzony przez trzy duchy, które zmieniają jego podejście do życia.
W obsadzie znaleźli się także m.in. Andrea Riseborough
, Tramell Tillman
, Ian McKellen
oraz Rupert Grint
.
Film trafi do kin 13 listopada i - obok zapowiadanego projektu "Day Drinker
" - będzie pierwszym dużym hollywoodzkim przedsięwzięciem Deppa
od czasu filmu "Fantastyczne zwierzęta: Zbrodnie Grindelwalda
". Po głośnym rozstaniu z Amber Heard
i medialnych kontrowersjach aktor skupił się głównie na produkcjach europejskich.
