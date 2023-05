Johnny Depp odnowił kontrakt na reklamę perfum. Kwota robi wrażenie

Johnny Depp twarzą perfum Diora. Ile za reklamę dostanie aktor?

Najnowsze projekty Johnny'ego Deppa

Wygląda na to, że kryzys wizerunkowy spowodowany oskarżeniamizostał ostatecznie zażegnany iwraca do łask. Dowodem na to jest kontrakt na reklamę perfum luksusowej marki, jaki podpisał właśnie aktor. Przy okazji ustanowił rekord.Jak podaje portal Variety,. Tym samym gwiazdorustanowił rekord. Przyćmił będącego twarzą marki Dior Homme) iza reklamę Chanel No. 5). Źródło związane z przemysłem perfumeryjnym podaje, żePrzykładem może być, którego umowa z Armanim została wyceniona narocznie.od 2015 roku jest twarzą zapachu. Po tym jakoskarżyła aktora o przemoc domową, marka spotkała się z presją, by zwolnić aktora. Po wygranym procesie z byłą żoną wizerunekznacznie się jednak poprawił, a. Zdaniem Bernarda Arnaulta, prezesa koncernu LVMH, do którego należy Dior, za tym sukcesem stoi właśniewkrótce będziemy mogli zobaczyć w wyreżyserowanym przezdramacie kostiumowym. Otworzy on tegoroczny festiwal w Cannes. Aktor przygotowuje się także do wyreżyserowania filmu. Będzie to biografia włoskiego malarza i rzeźbiarza Amedeo Modiglianiego.Zobaczcie zwiastun