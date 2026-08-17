"Piraci z Karaibów 6" z Johnnym Deppem coraz bliżej? Jerry Bruckheimer zabrał głos

Choć jeszcze kilka lat temu wydawało się to mało prawdpodobne, dziś wygląda na to, że w planowanej szóstej części "Piratów z Karaibów" może powrócić Johnny Depp. Producent serii Jerry Bruckheimer zdradził podczas wydarzenia D23, że twórcy są obecnie w kontakcie z aktorem i pracują nad scenariuszem.
Jaki jest plan na "Piratów z Karaibów 6"? Bruckheimer
stwierdził: Rozmawiamy z Johnnym, pracujemy nad scenariuszem i mamy nadzieję, że uda nam się to zrobić.
Według informacji uzyskanych przez Deadline nowy film nie ma być jednak po prostu kolejną historią skupioną wokół kapitana Jacka Sparrowa
. Kolejna odsłona serii miałaby skoncentrować się na bohaterce granej przez Margot Robbie
, podczas gdy Sparrow
pełniłby rolę drugoplanową. Byłaby to zatem próba rozwinięcia franczyzy w nowym kierunku.
Powrót Deppa
byłby o tyle zaskakujący, że w 2022 roku, podczas procesu z Amber Heard
o zniesławienie, aktor deklarował, że nie wróci do cyklu, nawet gdyby zaoferowano mu "300 mln dolarów i milion alpak". Depp
twierdził wówczas, że Disney odsunął go od serii po publikacji artykułu Heard
w "Washington Post", co sprawiło, że jego relacje ze studiem zostały trwale zerwane.
Ostatnia część cyklu, "Piraci z Karaibów: Zemsta Salazara
" z 2017 roku, zarobiła na całym świecie 795,9 mln dolarów, ale była jednocześnie najmniej dochodową odsłoną serii. Łącznie pięć dotychczasowych filmów przyniosło 4,5 mld dolarów globalnych wpływów z kin.
"Piraci z Karaibów: Zemsta Salazara" - zwiastun