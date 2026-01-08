Johnny Knoxville powraca! Nowy "Jackass" trafi do kin już latem

Pogłoski o ich śmierci były mocno przesadzone. Ekipa "Jackass" powróci już latem tego roku, a Johnny Knoxville ponownie będzie przewodził bandzie największych świrusów USA. Paramount wprowadzi film do kin 26 czerwca.
"Jackass" powraca – co wiemy?
Dla tych, którzy myśleli, że "Jackass Forever
" pozostanie ostatnim kinowym wybrykiem Johnny'ego Knoxville'a
przychodzimy z radosną nowiną: nic z tych rzeczy! Jackassi żyją i mają się dobrze, czego dowodem jest opublikowany niedawno post na Instagramie gwiazdora. Możemy przeczytać w nim, że nowi "Jackass" wezmą kina szturmem jeszcze przed tegorocznymi wakacjami. Zapiąć pasy i gaz do dechy — nie ma co gadać, zaczynamy rok z przytupem. Chcieliśmy dać wam znać, że tego lata "Jackass" wraca!!! Widzimy się w kinach 26 czerwca. Więcej informacji wkrótce, ale chcieliśmy, żebyście usłyszeli to najpierw od nas!!!
– napisał na swoim Instagramie Johnny Knoxville
.
Oryginalny post z Instagrama Knoxville'a
zamieszczamy poniżej:
"Jackass
" rozpoczął się w 2000 roku jako komediowy show na MTV, w którym banda "szaleńców" wyczyniała przed kamerami niestworzone rzeczy, często z udziałem niewinnych postronnych. W 2002 roku do kin trafiła pierwsza pełnometrażowa odsłona. Od tego czasu seria doczekała się już łącznie czterech pełnometrażowych produkcji filmowych oraz prawie drugie tyle programów specjalnych czy "połówek" (jak chociażby "Jackass wersja 3.5
") – produkcji zmontowanych z wyciętych materiałów, które nie zmieściły się w podstawowych wersjach filmów.
"Jackass Forever" – zobacz zwiastun filmu