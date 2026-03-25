Jon Bernthal wraca jako Punisher w "Punisher: One Last Kill". Premiera w maju

Jon Bernthal, czyli nasz ulubiony twardziel Frank Castle, wraca do uniwersum Marvela w specjalnym odcinku "Punisher: One Last Kill", który zadebiutuje w USA 12 maja – czyli tydzień po wielkim finale 2. sezonu serialu "Daredevil: Odrodzenie" zaplanowanym na 5 maja (w Polsce dzień później).
Punisher powraca!Bernthal
pierwszy raz wcielił się w Punishera
w 2. sezonie serialu Netfliksa "Daredevil
" w 2016 roku, gdzie zmierzył się z niewidomym mścicielem granym przez Charliego Coxa
, a potem połączył z nim siły. Frank Castle
, wojskowy weteran napędzany żądzą zemsty po utracie rodziny, zdobył na tyle dużą popularność, że doczekał się własnego serialu "Punisher
", emitowanego przez dwa sezony w latach 2017-2019.
Jon Bernthal jako Punisher
Po zakończeniu serii "Daredevil
" jej bohaterowie powoli wracali do MCU
– Bernthal
jako Punisher
, Cox
jako Daredevil
, a także Jessica Jones
grana przez Krysten Ritter
. Cox
pojawił się później w "Spider-Manie: Bez drogi do domu
", "Mecenas She-Hulk
" i "Echo
", a w 2025 roku zagrał w reaktywowanym "Daredevil: Odrodzeniu
" na Disney+, pierwszym marvelowskim serialu w kategorii R. Bernthal
również powrócił w tym projekcie, znów łącząc siły z Coxem przeciw skorumpowanemu burmistrzowi Nowego Jorku, Wilsonowi Fiskowi, znanemu jako Kingpin.
Po sukcesie "Daredevil: Odrodzenia
", który już został przedłużony do 3. sezonu, Marvel ujawnił, że Punisher
dostanie własny specjalny projekt MCU. Ale to nie koniec – Bernthal
pojawi się też w nadchodzącym "Spider-Man: Całkiem nowy dzień
" u boku Toma Hollanda
. W filmie powrócą też inni ulubieńcy MCU, w tym Hulk Marka Ruffalo
i Scorpion Michaela Mando
z "Spider-Man: Homecoming
".
Drugi sezon "Odrodzenia
" liczy osiem odcinków i startuje już już dziś. Kolejne odcinki będą pojawiać się co tydzień, z wyjątkiem odcinków 2 i 3, które trafią na platformę jednocześnie 1 kwietnia.