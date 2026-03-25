Jon Bernthal wraca jako Punisher w "Punisher: One Last Kill". Premiera w maju
Jon Bernthal wraca jako Punisher w "Punisher: One Last Kill". Premiera w maju

Variety
Jon Bernthal wraca jako Punisher w &quot;Punisher: One Last Kill&quot;. Premiera w maju
Jon Bernthal, czyli nasz ulubiony twardziel Frank Castle, wraca do uniwersum Marvela w specjalnym odcinku "Punisher: One Last Kill", który zadebiutuje w USA 12 maja – czyli tydzień po wielkim finale 2. sezonu serialu "Daredevil: Odrodzenie" zaplanowanym na 5 maja (w Polsce dzień później).

Punisher powraca!


Bernthal pierwszy raz wcielił się w Punishera w 2. sezonie serialu Netfliksa "Daredevil" w 2016 roku, gdzie zmierzył się z niewidomym mścicielem granym przez Charliego Coxa, a potem połączył z nim siły. Frank Castle, wojskowy weteran napędzany żądzą zemsty po utracie rodziny, zdobył na tyle dużą popularność, że doczekał się własnego serialu "Punisher", emitowanego przez dwa sezony w latach 2017-2019.

Jon Bernthal jako Punisher
Po zakończeniu serii "Daredevil" jej bohaterowie powoli wracali do MCUBernthal jako Punisher, Cox jako Daredevil, a także Jessica Jones grana przez Krysten Ritter. Cox pojawił się później w "Spider-Manie: Bez drogi do domu", "Mecenas She-Hulk" i "Echo", a w 2025 roku zagrał w reaktywowanym "Daredevil: Odrodzeniu" na Disney+, pierwszym marvelowskim serialu w kategorii R. Bernthal również powrócił w tym projekcie, znów łącząc siły z Coxem przeciw skorumpowanemu burmistrzowi Nowego Jorku, Wilsonowi Fiskowi, znanemu jako Kingpin.

Po sukcesie "Daredevil: Odrodzenia", który już został przedłużony do 3. sezonu, Marvel ujawnił, że Punisher dostanie własny specjalny projekt MCU. Ale to nie koniec – Bernthal pojawi się też w nadchodzącym "Spider-Man: Całkiem nowy dzień" u boku Toma Hollanda. W filmie powrócą też inni ulubieńcy MCU, w tym Hulk Marka Ruffalo i Scorpion Michaela Mando z "Spider-Man: Homecoming".

Drugi sezon "Odrodzenia" liczy osiem odcinków i startuje już już dziś. Kolejne odcinki będą pojawiać się co tydzień, z wyjątkiem odcinków 2 i 3, które trafią na platformę jednocześnie 1 kwietnia.

