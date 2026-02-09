"Mandalorian i Grogu". Spot Super Bowl niczym reklama Forda. Nietypowa promocja widowiska "Star Wars"

Lucasfilm postanowiło w nietypowy sposób zareklamować pierwsze od lat kinowe widowisko ze świata Gwiezdnych Wojen "Mandalorian i Grogu". Zamiast tradycyjnego filmowego spotu, pokazano reklamę w klasycznym stylu Super Bowl.
Jon Favreau reżyserem reklamy "Mandalorian i Grogu" "Mandalorian i Grogu" to kontynuacja serialu "The Mandalorian"
platformy Disney+. Film trafi do kin na całym świecie w maju. Będzie to pierwsze kinowe widowisko ze świata Star Wars od czasu "Gwiezdnych wojen: Skywalker. Odrodzenie
" z 2019 roku.
Akcja seriali "The Mandalorian
" rozgrywa się kilka lat po "Powrocie Jedi" w miejscu znanym jako Zewnętrzne Rubieże. Mieszkańców niespecjalnie obchodzi, że Imperium upadło, a na jego gruzach powstała Nowa Republika. Organizacja Najwyższy Porządek jeszcze się nie narodziła. Fabuła skupia się na perypetiach samotnego rewolwerowca (Pedro Pascal
), jednego z Mandalorian, słynnych najemników i łowców nagród. Bohater przemierza kosmos w towarzystwie obdarzonego Mocą małego kosmity Grogu.
Za kinowy film odpowiada Jon Favreau
. I to on również jest reżyserem reklamy, którą pokazano podczas Super Bowl. Materiał promujący film "Mandalorian i Grogu"
swoją konstrukcją i klimatem przypomina klasyczne spoty Super Bowl reklamujące samochody lub piwo.
Spot Super Bowl widowiska "Mandalorian i Grogu"