Newsy Filmy "Mandalorian i Grogu". Spot Super Bowl niczym reklama Forda. Nietypowa promocja widowiska "Star Wars"
youtube.com
Lucasfilm postanowiło w nietypowy sposób zareklamować pierwsze od lat kinowe widowisko ze świata Gwiezdnych Wojen "Mandalorian i Grogu". Zamiast tradycyjnego filmowego spotu, pokazano reklamę w klasycznym stylu Super Bowl.

Jon Favreau reżyserem reklamy "Mandalorian i Grogu"



"Mandalorian i Grogu" to kontynuacja serialu "The Mandalorian" platformy Disney+. Film trafi do kin na całym świecie w maju. Będzie to pierwsze kinowe widowisko ze świata Star Wars od czasu "Gwiezdnych wojen: Skywalker. Odrodzenie" z 2019 roku.



Akcja seriali "The Mandalorian" rozgrywa się kilka lat po "Powrocie Jedi" w miejscu znanym jako Zewnętrzne Rubieże. Mieszkańców niespecjalnie obchodzi, że Imperium upadło, a na jego gruzach powstała Nowa Republika. Organizacja Najwyższy Porządek jeszcze się nie narodziła. Fabuła skupia się na perypetiach samotnego rewolwerowca (Pedro Pascal), jednego z Mandalorian, słynnych najemników i łowców nagród. Bohater przemierza kosmos w towarzystwie obdarzonego Mocą małego kosmity Grogu.

Za kinowy film odpowiada Jon Favreau. I to on również jest reżyserem reklamy, którą pokazano podczas Super Bowl. Materiał promujący film "Mandalorian i Grogu" swoją konstrukcją i klimatem przypomina klasyczne spoty Super Bowl reklamujące samochody lub piwo.

Spot Super Bowl widowiska "Mandalorian i Grogu"



