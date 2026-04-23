Newsy Filmy Jon Favreau był przeciwny śmierci Iron Mana w "Avengers: Końcu gry". Co dziś o tym myśli?
Jon Favreau przyznał w nowym wywiadzie, że nie był przekonany do jednego z najbardziej pamiętnych momentów w historii MCU. Chodzi o śmierć Tony’ego Starka w filmie "Avengers: Koniec gry".

Twórca pierwszego "Iron Mana", który obsadził Roberta Downeya Jr. w roli uwielbianego superbohatera, próbował odwieść reżyserów filmu - Joego Russo i Anthony'ego Russo - od tej decyzji (sami twórcy opowiadali o tym kilka lat temu). W rozmowie w programie Jimmy'ego Kimmela przyznał, że obawiał się reakcji widzów: Zadzwoniłem do braci Russo i powiedziałem, że nie jestem pewien, czy to dobry pomysł. Myślałem, że to może być zbyt mocne dla widzów, którzy dorastali z tą postacią.

Ostatecznie Favreau zmienił zdanie. Jak podkreślił, scena została zrealizowana w wyjątkowy sposób, a występy aktorskie, zwłaszcza Downeya Jr. i Gwyneth Paltrow, uczyniły ją bardzo emocjonalną. Twórca przyznaje, że mylił się i że wzruszyło go pożegnanie ze Starkiem. Przypomnijmy przy tym, że Downey Jr. powraca do MCU w nowej roli - w "Avengers: Doomsday" zagra Doctora Dooma

Tymczasem studio zapowiedziało ponowne wprowadzenie "Avengers: Końca gry" do kin. Film wróci na ekrany 25 września i zostanie wzbogacony o nowe sceny, które mają stanowić pomost do "Doomsday". Jak wyjaśnił Joe Russo, dodatkowy materiał pozwoli połączyć wydarzenia z "Końca gry" z kolejnym etapem historii i w nowy sposób rozwinąć losy bohaterów.

