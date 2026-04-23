Jon Favreau był przeciwny śmierci Iron Mana w "Avengers: Końcu gry". Co dziś o tym myśli?

Jon Favreau przyznał w nowym wywiadzie, że nie był przekonany do jednego z najbardziej pamiętnych momentów w historii MCU. Chodzi o śmierć Tony’ego Starka w filmie "Avengers: Koniec gry".
Jon Favreau o swoich wątpliwościach
Getty Images © Mike Jordan
Twórca pierwszego "Iron Mana", który obsadził Roberta Downeya Jr. w roli uwielbianego superbohatera, próbował odwieść reżyserów filmu - Joego Russo
i Anthony'ego Russo
- od tej decyzji (sami twórcy opowiadali o tym kilka lat temu). W rozmowie w programie Jimmy'ego Kimmela
przyznał, że obawiał się reakcji widzów: Zadzwoniłem do braci Russo i powiedziałem, że nie jestem pewien, czy to dobry pomysł. Myślałem, że to może być zbyt mocne dla widzów, którzy dorastali z tą postacią. Ostatecznie Favreau zmienił zdanie. Jak podkreślił, scena została zrealizowana w wyjątkowy sposób, a występy aktorskie, zwłaszcza Downeya Jr. i Gwyneth Paltrow, uczyniły ją bardzo emocjonalną. Twórca przyznaje, że mylił się i że wzruszyło go pożegnanie ze Starkiem.
Przypomnijmy przy tym, że Downey Jr.
powraca do MCU w nowej roli - w "Avengers: Doomsday
" zagra Doctora Dooma
.
Tymczasem studio zapowiedziało ponowne wprowadzenie "Avengers: Końca gry
" do kin. Film wróci na ekrany 25 września i zostanie wzbogacony o nowe sceny, które mają stanowić pomost do "Doomsday
". Jak wyjaśnił Joe Russo
, dodatkowy materiał pozwoli połączyć wydarzenia z "Końca gry
" z kolejnym etapem historii i w nowy sposób rozwinąć losy bohaterów.
"Avengers: Koniec gry" - zwiastun