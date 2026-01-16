Newsy Filmy Multimedia Jon Snow i Sansa Stark w gotyckim horrorze? Oto zwiastun "The Dreadful"
Po pierwszych zdjęciach z filmu nadszedł i czas na pierwszy zwiastun. Gotycki horror "The Dreadful" będzie kolejną po "Grze o tron" okazją do twórczego spotkania Kita Haringtona i Sophie Turner. Tym razem jednak mały ekran zamienią na wielki. Produkowane przez Lionsgate "The Dreadful" trafi do kin już 20 lutego. Zwiastun produkcji możecie zobaczyć poniżej.

"The Dreadful" – pierwszy zwiastun filmu





"The Dreadful" – co wiemy?



Jak donoszą dziennikarze, akcja "The Dreadful" osadzona została w czasach Wojny Dwóch Róż (1455-1485). Co ciekawe to właśnie ten konflikt pomiędzy rodami Lancasterów i Yorków był inspiracją dla George'a R.R. Martina, kiedy rozpoczynał prace nad "Grą o tron". 

Sophie Turner zagra Anne, która wraz z teściową pędzi samotne życie na obrzeżach angielskiego społeczeństwa. Pewnego dnia pojawi się mężczyzna z jej przeszłości (Kit Harington), co spowoduje serię wydarzeń, które wywrócą życie Anne do góry nogami. 
  
Za reżyserię i scenariusz odpowiada Natasha Kermani ("Synowie Van Helsinga", segment "TKNOGD" w antologii "V/H/S/85"). 



W niedawnym wywiadzie Sophie Turner została zapytana o projekt właśnie w kontekście poprzedniego spotkania z Kitem Haringtonem na planie "Gry o tron". W serialu aktorzy grali bowiem rodzeństwo, natomiast w "The Dreadful" zostali zmuszeni, by wcielić się w zakochanych. Co ciekawe, aktorka wskazała, że dla niej ten przeskok również okazał się niełatwy.

Wysłałam Kitowi scenariusz, a on odpisał coś w stylu: "Jasne, chętnie, ale... to będzie cholernie dziwne, Soph". Pomyślałam wtedy: "O czym on mówi?". Potem zaczęłam czytać scenariusz, którego schemat wygląda tak: pocałunek, pocałunek, seks, pocałunek, seks… I wtedy dotarło do mnie: "O cholera, przecież to jest mój brat!". Szybko wyrzuciliśmy to z głowy, ale kiedy weszliśmy na plan i kręciliśmy pierwszą scenę pocałunku, oboje mieliśmy odruch wymiotny. Naprawdę — to było obrzydliwe. Najgorsze doświadczenie – wyznała aktorka. 

