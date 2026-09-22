Jon Snow wróci na ekrany? Kit Harington znów jest otwarty na ten pomysł

Czy Kit Harington wróci do roli Jona Snowa? Na to pytanie wciąż nie ma ostatecznej odpowiedzi. Aktor pracował już nad spin-offem poświęconym swojej postaci, ale ostatecznie projekt został porzucony. Co teraz Harington myśli o powrocie do świata "Gry o tron"?
Czy Kit Harington wróci do Westeros?
Aktor opowiedział o sprawie w podcaście "Happy Sad Confused" Josha Horowitza. Zapytany o planowany spin-off przyznał: Rozwijaliśmy ten projekt jakieś dwa lata... Wciąż myślę, że dałoby się coś z tym zrobić. Nie brałbym się za to, gdyby było inaczej. Harington
od początku stawia jednak warunek: jeśli nie uda się znaleźć odpowiedniego pomysłu, serial nie powinien powstać. Od początku byłem stanowczy, a HBO i George [R.R. Martin] również, że jeśli nie znajdziemy odpowiedniej historii, nie powinniśmy tego robić. Tak będzie o wiele lepiej. Po pewnym czasie myślenia o tym uznałem, że to chyba nie jest odpowiedni moment.
Dziś Harington
patrzy jednak na możliwość powrotu do Jona Snowa
nieco inaczej. Jak przyznał, po zakończeniu serialu zajął się innymi projektami i zyskał większy dystans do swojej najbardziej znanej roli. Myślę, że miałem rację. Zająłem się innymi rzeczami i teraz czuję się bardziej komfortowo z tą postacią i tym światem. Z tym, jakie miejsce zajmują w moim życiu.
Nie oznacza to jednak, że powstanie nowy serial o Jonie Snowie
. Nie wiadomo również, czy i kiedy Harington
rzeczywiście powróci do Westeros. Jednym z potencjalnych miejsc dla jego powrotu może być projekt związany z Aryą Stark
, w którą ponownie mogłaby wcielić się Maisie Williams
. Według wcześniejszych informacji historia miałaby rozgrywać się w Essos, ale sam projekt wciąż nie został oficjalnie zamówiony.
"Gra o tron" - zwiastun 8. sezonu