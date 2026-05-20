Czy Jon Snow ma jeszcze szansę na własny serial? Kit Harington komentuje

Projekt serialu poświęconego postaci Jona Snowa został odłożony na półkę, ale najwyraźniej nie porzucono go całkowicie. Podczas konwentu Motor City Comic Con Kit Harington zasugerował, że spin-off osadzony w świecie "Gry o tron" nadal może kiedyś powstać.
Harington nie mówi "nie"
Aktor przyznał, że prace nad serialem zostały wstrzymane, ponieważ twórcom nie udało się znaleźć historii, która uzasadniałaby powrót bohatera. Podkreślił, że nie chciał zepsuć tego, co do tej pory zrobiono z tą postacią i że Snow
skończył tam, gdzie powinien. Dodał jednak, że ciekawie byłoby skupić się na Jonie i że wciąż można coś powiedzieć na jego temat - o ile będzie ku temu dobry powód.
Szef stacji HBO Casey Bloys także sugerował, że platforma może jeszcze wrócić do projektu. Fakty są jednak takie, że aktualnie spin-off nie jest rozwijany. W przyszłości? Kto wie.
Według wcześniejszych doniesień serial miał opowiadać o życiu Jona Snowa
po wydarzeniach z finału "Gry o tron
", kiedy bohater udał się za Mur. W styczniu 2026 roku George R.R. Martin
zdradził natomiast, że jednym z pomysłów było pokazanie bohatera żyjącego w samotności i zmagającego się z traumą po wydarzeniach z serialu.
