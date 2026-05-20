Newsy Seriale Czy Jon Snow ma jeszcze szansę na własny serial? Kit Harington komentuje
Seriale

Czy Jon Snow ma jeszcze szansę na własny serial? Kit Harington komentuje

ScreenRant / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Jon+Snow+z+%22Gry+o+tron%22+jednak+doczeka+si%C4%99+spin-offu+Kit+Harington+zabra%C5%82+g%C5%82os-166698
Czy Jon Snow ma jeszcze szansę na własny serial? Kit Harington komentuje
Projekt serialu poświęconego postaci Jona Snowa został odłożony na półkę, ale najwyraźniej nie porzucono go całkowicie. Podczas konwentu Motor City Comic Con Kit Harington zasugerował, że spin-off osadzony w świecie "Gry o tron" nadal może kiedyś powstać.

Harington nie mówi "nie"


GettyImages-2275344715.jpg Getty Images © Kristina Bumphrey



Aktor przyznał, że prace nad serialem zostały wstrzymane, ponieważ twórcom nie udało się znaleźć historii, która uzasadniałaby powrót bohatera. Podkreślił, że nie chciał zepsuć tego, co do tej pory zrobiono z tą postacią i że Snow skończył tam, gdzie powinien. Dodał jednak, że ciekawie byłoby skupić się na Jonie i że wciąż można coś powiedzieć na jego temat - o ile będzie ku temu dobry powód. Szef stacji HBO Casey Bloys także sugerował, że platforma może jeszcze wrócić do projektu. Fakty są jednak takie, że aktualnie spin-off nie jest rozwijany. W przyszłości? Kto wie.

Według wcześniejszych doniesień serial miał opowiadać o życiu Jona Snowa po wydarzeniach z finału "Gry o tron", kiedy bohater udał się za Mur. W styczniu 2026 roku George R.R. Martin zdradził natomiast, że jednym z pomysłów było pokazanie bohatera żyjącego w samotności i zmagającego się z traumą po wydarzeniach z serialu.

"Gra o tron" - zwiastun 8. sezonu



Powiązane artykuły Gra o tron

Zobacz wszystkie artykuły

Gra o tron  (2011)

 Gra o tron

Ród smoka  (2022)

 Ród smoka

Rycerz siedmiu królestw  (2026)

 Rycerz siedmiu królestw

Gra o tron: Ostatnia warta  (2019)

 Gra o tron: Ostatnia warta

Najnowsze Newsy

Filmy

Snoop Dogg zagra w dramacie bokserskim

Festiwale i nagrody Filmy

MDAG 2026 ONLINE: Recenzujemy "Ślady"

Seriale

Stallone ekranizuje bestseller o seryjnym mordercy

VOD Filmy

"Ucieczka gangstera". Netflix szykuje remake filmu Sama Peckinpaha

2 komentarze
Seriale

"Chirurdzy" przenoszą się do Teksasu

Filmy

"Władcy Wszechświata" to dobra rozrywka? Są pierwsze reakcje

7 komentarzy
Filmy

Nostalgia kontra zmiany. Lindelof opowiedział, jaki miał pomysł na film o Rey

3 komentarze