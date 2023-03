Twórca "Diuny" ekranizuje grę "Gears of War"

Jon Spaiths napisze scenariusz "Gears of War"

O czym opowiada seria "Gears of War"?

Przygotowywany przez platformę Netflix projekt oparty na serii gier wideoJest nim. Perspektywę pracy nad ekranizacją słynnej serii gier wideo skomentował mówiąc, że " Gears of War , czytamy w oświadczeniu studia Coalition, które jest współproducentem projektu.W planach producentów jest film pełnometrażowy oraz serial.Akcja pierwszej części " Gears of War " rozgrywa się na przypominającej Ziemię planecie Sera. 14 lat temu została ona zniszczona w wyniku ataków zamieszkującej podziemie rasy o nazwie Locust. Miliardy ludzi zginęły, a powierzchnia planety zamieniła się w ruinę. Jest jednak szansa na zakończenie krwawej wojny. Czteroosobowy oddział żołnierzy pod wodzą weterana Marcusa Fenixa wyrusza na niebezpieczną misję, której celem jest ostateczne pokonanie przerażających mieszkańców podziemnego świata. Gra zadebiutowała 7 listopada 2006 roku.Do tej pory seria doczekała się pięciu numerowanych odsłon, spin-offu " Gears of War: Judgement " zrealizowanego przez polskie studio People Can Fly, oraz taktycznej strategii " Gears Tactics ". Poniżej znajdziecie zwiastun najnowszej, głównej odsłony cyklu: