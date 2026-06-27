Jonah Hill nakręcił film, którego nikt nie obejrzy

Warner Bros. znów wyrzuca do kosza gotowy film. O ile w przeszłości chodziło o pieniądze, to tym razem powód jest inny.
Najgorszy rok w karierze Jonah Hilla
O jaki film chodzi? O zrealizowaną w ubiegłym roku komedię "Cut Off"
. Jej reżyserem jest Jonah Hill
, który w 2022 roku postanowił przebranżowić się i z aktora stać się bardziej reżyserem.
Niestety rok 2026 na razie nie wypada dla niego najlepiej. Najpierw chłodno przyjęty został zrealizowany przez niego na potrzeby platformy AppleTV+ film "Skutki uboczne
". A teraz okazuje się, że jego najnowsze dzieło w ogóle nie ujrzy światła dziennego. "Cut Off" miał trafić do kin już 17 lipca. Tak się jednak nie stanie.
Dlaczego? Jak donosi portal Puck, szefostwo Warner Bros. doszło do wniosku, że film Hilla po prostu nie nadaje się do dystrybucji.
Tym razem nie chodzi więc o odpisy podatkowe, ale o wartość artystyczną (czy raczej jej brak).
Matt Belloni z portalu Puck sugeruje także, że szefowie produkcji filmowej w Warner Bros. Pam Abdy
i Michael De Luca
nie chcą wprowadzać do kin tak złego filmu jak "Cut Off
", by nie stracić szansy na pozostanie na kierowniczych stanowiskach, kiedy Paramount Skydance przejmie Warner Bros. i zacznie w nim swoje rządy (a to może nastąpić właśnie w lipcu).
Decyzja Warner Bros. nie jest niespodzianką. Głosy, jakie dochodziły na temat filmu po pokazach testowych, nie były najlepsze. Padały takie sformułowania jak "nieoglądalny".
Studio zmieniło to na "niedystrybuowalny".
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O filmie "Cut Off"
"Cut Off
" opowiada historię pary dwujajowych bliźniaków, którym niezwykle bogaci rodzice w końcu odcinają wsparcie finansowe. Po raz pierwszy w życiu muszą sami o siebie zadbać. Jonah Hill
nie tylko obraz wyreżyserował, ale zagrał w nim jedną z głównych ról. Drugą gwiazdą miała być Jennifer Lawrence
, ale ostatecznie zagrała w nim Kristen Wiig
.
W obsadzie są także: Bette Midler
, Nathan Lane
, Adriana Barraza
, Camila Cabello
i Chelsea Peretti
.
Zwiastun wyreżyserowanego przez Jonah Hilla filmu "Skutki uboczne"