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Jonah Hill próbuje ratować swój "nieoglądalny" film

The Wrap / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Jonah+Hill+pr%C3%B3buje+ratowa%C4%87+sw%C3%B3j+%22nieogl%C4%85dalny%22+film+%22Cut+Off%22.+Oficjalny+komunikat+brzmi%3A+%22trwa+monta%C5%BC%22-167344
Jonah Hill próbuje ratować swój &quot;nieoglądalny&quot; film
źródło: Getty Images
autor: Cindy Ord
Kilka dni temu Puck News ogłosiło, że Warner Bros. zrezygnowało z dystrybucji filmu wyreżyserowanego przez Jonah Hilla. Jednak zarówno studio jak i sam zainteresowany wypowiedzieli się teraz w portalu The Wrap, gdzie zaprzeczyli doniesieniom portalu Puck.

Czy "Cut Off" ujrzy światło dzienne?



Przypomnijmy, że chodzi o komedię "Cut Off", trzeci film fabularny wyreżyserowany przez Hilla. Film miał trafić do kin 17 lipca. Jednak Warner Bros. usunął go z kalendarza premier bez jakiegokolwiek wyjaśnienia.

Teraz przedstawiciele Hilla w przesłanym The Wrap komunikacie twierdzą, że film nie jest jeszcze gotowy i trwa jego montaż. Niestety nie wyjaśnili, jak to możliwe, że komedia nakręcona w ubiegłym roku i mająca wyznaczoną datę premiery jest wciąż na etapie postprodukcji. Ani przedstawiciele Hilla ani wytwórni nie wyjaśnili również, dlaczego mimo lipcowej daty premiery nie ukazał się żaden plakat ani zwiastun filmu.

02.jpg Getty Images © Michael Ostuni


W sieci rzecz jasna od razu ruszyła fala spekulacji, że Jonah Hill próbuje przemontować film i w ten sposób go uratować. Podobno na przestrzeni kilku ostatnich miesięcy Warner Bros. urządził sporo pokazów testowych "Cut Off", które pełne były negatywnych opinii. Padło ponoć nawet określenie, że film jest "nieoglądalny". Hill może więc próbować tak przemontować komedię, by Warner Bros. dało jej szansę i zdecydowało się na jej dystrybucję.

Jonah Hill nie będzie dobrze wspominał roku 2026. Jeden wyreżyserowany przez niego film - komedia "Skutki uboczne" - trafił już bowiem na platformę AppleTV+. I spotkał się z negatywnym odbiorem nie tylko ze strony krytyków, ale też widzów.

"Cut Off" opowiada historię pary dwujajowych bliźniaków, którym niezwykle bogaci rodzice w końcu odcinają wsparcie finansowe. Po raz pierwszy w życiu muszą sami o siebie zadbać. Hill nie tylko całość wyreżyserował, ale też zagrał w nim jedną z głównych ról. Na planie partnerowała mu Kristen Wiig

Zwiastun filmu "Skutki uboczne"




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