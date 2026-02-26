Newsy Filmy Twórca "Niedobranych" opowie o nawiedzonym sklepie meblowym
Do sieci trafiły nowe informacje o filmie "Horrorstör" opartym na powieści Grady'ego Hendrixa. Projekt trafi pod skrzydła Searchlight Pictures, które nabyło prawa do ekranizacji. Za scenariusz i reżyserię odpowie Jonathan Levine, który ma na koncie takie filmy, jak "Pół na pół", "Wiecznie żywy" czy "Niedobrani".

Groza w sklepie meblowym



„Horrorstör” to trzecia powieść Hendrixa. Akcja rozgrywa się w fikcyjnym supermarkecie meblowym Orsk w Cleveland, wyraźnie inspirowanym IKEĄ. Gdy w sklepie zaczynają dziać się niewyjaśnione, nadprzyrodzone rzeczy, grupa pracowników decyduje się rozwikłać zagadkę podczas nocnej zmiany. Szybko okazuje się jednak, że mają do czynienia z czymś znacznie bardziej złowrogim, niż przypuszczali.

To nie pierwsza próba przeniesienia "Horrorstör" na ekran. Wcześniej projekt rozwijała stacja Fox, a wśród producentów wykonawczych znalazł się m.in. Charlie Kaufman. Kiedy jednak prace utknęły w martwym punkcie, prawa przejęło studio New Republic, rozwijając projekt już jako film kinowy. W takiej właśnie formie go ujrzymy.

Sam Hendrix będzie producentem wykonawczym filmu. Autor ma już doświadczenie z adaptacjam. Na podstawie jego prozy zrealizowano film "Moja przyjaciółka opętana". 

"Niedobrani" - zwiastun



