Twórca "Niedobranych" opowie o nawiedzonym sklepie meblowym

Do sieci trafiły nowe informacje o filmie "Horrorstör" opartym na powieści Grady'ego Hendrixa. Projekt trafi pod skrzydła Searchlight Pictures, które nabyło prawa do ekranizacji. Za scenariusz i reżyserię odpowie Jonathan Levine, który ma na koncie takie filmy, jak "Pół na pół", "Wiecznie żywy" czy "Niedobrani".
Groza w sklepie meblowym
Getty Images © Cindy Ord
„Horrorstör” to trzecia powieść Hendrixa. Akcja rozgrywa się w fikcyjnym supermarkecie meblowym Orsk w Cleveland, wyraźnie inspirowanym IKEĄ. Gdy w sklepie zaczynają dziać się niewyjaśnione, nadprzyrodzone rzeczy, grupa pracowników decyduje się rozwikłać zagadkę podczas nocnej zmiany. Szybko okazuje się jednak, że mają do czynienia z czymś znacznie bardziej złowrogim, niż przypuszczali.
To nie pierwsza próba przeniesienia "Horrorstör" na ekran. Wcześniej projekt rozwijała stacja Fox, a wśród producentów wykonawczych znalazł się m.in. Charlie Kaufman
. Kiedy jednak prace utknęły w martwym punkcie, prawa przejęło studio New Republic, rozwijając projekt już jako film kinowy. W takiej właśnie formie go ujrzymy.
Sam Hendrix
będzie producentem wykonawczym filmu. Autor ma już doświadczenie z adaptacjam. Na podstawie jego prozy zrealizowano film "Moja przyjaciółka opętana
".
