Jonathan Majors powróci w filmie prawicowego giganta medialnego

Jonathan Majors stopniowo powraca do swojej filmowej działalności. W zeszłym roku informowaliśmy, że aktora będziemy mogli obejrzeć w produkcji zemsty "True Threat" Gerarda McMurraya (PRZECZYTAJ O TYM TUTAJ). Tymczasem dziś The Hollywood Reporter donosi o kolejnym projekcie, który pomoże mu wrócić do aktywnej pracy w zawodzie. Co ciekawe, za produkcję filmu akcji ma odpowiadać amerykańska korporacja The Daily Wire, której redaktorem naczelnym jest konserwatywny publicysta Ben Shapiro.
Jonathan Majors zagra w filmie konserwatywnego portalu
Film z Jonathanem Majorsem
nie będzie pierwszą produkcją pełnometrażową tworzoną przez The Daily Wire. W przeszłości portal odpowiadał także za realizację takich dzieł jak "What is a Woman?", "Am I Racist?
" czy "My Dinner with Trump". W planach mają także produkcję swojej własnej wersji "Śnieżki
", która ma być odpowiedzią na film Disneya z Rachel Zegler
w roli głównej.
Getty Images © Chad Salvador
Produkcją filmu zajmą się Dallas Sonnier
("Bone Tomahawk
") oraz redaktor naczelny portalu Ben Shapiro
. Dla obu mężczyzn będzie to kolejna współpraca nad filmem serwisu The Daily Wire. Na tę chwilę produkcja akcji nie posiada oficjalnego tytułu ani nawet szczątkowego opisu fabuły. Wiemy jedynie, że za scenariusz oraz reżyserię projektu odpowie Kyle Rankin
("Uciekaj albo walcz
").
Dla samego Majorsa
będzie to jedna z pierwszych produkcji od 2023 roku, kiedy to został skazany za napaść i nękanie w wyniku oskarżeń wysuniętych przez jego byłą partnerkę. Przypomnijmy: W marcu 2023 roku – po wystąpieniu w filmach "Ant-Man i Osa: Kwantomania
" oraz "Creed III
" – Majors
został oskarżony przez Grace Jabbari o napaść na nią podczas kłótni w domu. Jak się okazało, do rękoczynów między parą doszło w samochodzie, a powodem była wiadomość SMS będąca dowodem na niewierność. Więcej o tym przeczytacie TUTAJ
.
