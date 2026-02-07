Twórca "Westworld" widział "Odyseję" Nolana. Co o niej sądzi?

Na premierę "Odysei" Christophera Nolana musimy poczekać jeszcze kilka miesięcy, ale film już zbiera pierwsze pozytywne recenzje. Swoje zdanie o widowisku Nolana zdradził jego brat – Jonathan, współscenarzysta m.in. "Mrocznego Rycerza". Twórca nie kryje entuzjazmu po tym, co zobaczył.
Jonathan Nolan o "Odysei": Film jest niesamowity
W rozmowie z CinemaBlend współtwórca "Westworld
" powiedział: Nie pracuję przy "Odysei", ale już ją widziałem. To ogromne, niesamowite osiągnięcie.
Dodał też, że od młodości fascynowały go "Iliada" i "Odyseja", a rozmowy z bratem o kierunku adaptacji były dla niego czystą przyjemnością. To spektakularny film… Chyba nie powinienem tego mówić, ale tak – jest niesamowity.
Getty Images © Jeff Kravitz
Christopher Nolan i Jonathan Nolan
Bracia Nolan od lat działają w tandemie. Przełomowe "Memento
" powstało na podstawie opowiadania Jonathana, a później obaj napisali scenariusze do "Prestiżu
", trylogii "Mrocznego Rycerza
" i "Interstellar
". Jonathan pracował też przy "Batman Początek
", choć nie został wymieniony w napisach.
"Odyseja" Nolana – co wiemy o filmie?
Nowa "Odyseja
" zapowiada się na jeden z największych filmowych projektów Nolana. W roli Odyseusza zobaczymy Matta Damona
, który ponownie łączy siły z reżyserem po "Interstellar
" i "Oppenheimerze
". Telemacha zagra Tom Holland
, a w obsadzie znaleźli się również Anne Hathaway
, Zendaya
, Lupita Nyong’o
, Robert Pattinson
, Charlize Theron
i Jon Bernthal
.
Sam Nolan mówi, że po oscarowym "Oppenheimerze
" chciał sięgnąć po mitologiczny rozmach, którego – jego zdaniem – dziś w Hollywood brakuje. Jako filmowiec szukasz luk w kulturze filmowej, rzeczy, których wcześniej nie zrobiono
– mówił. Zauważyłem, że wszystkie te wielkie mitologiczne filmy, na których się wychowałem, nigdy nie powstały z takim ciężarem i wiarygodnością, jakie może dać produkcja z budżetem klasy A i wielki hollywoodzki film IMAX
.
"Odyseja
" trafi do kin w USA 17 lipca.
"Odyseja" – zobacz zwiastun