Twórca "Westworld" widział "Odyseję" Nolana. Co o niej sądzi?
Twórca "Westworld" widział "Odyseję" Nolana. Co o niej sądzi?

Variety / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Jonathan+Nolan+o+%22Odysei%22+swojego+brata%3A+Jest+niesamowita-165074
Twórca &quot;Westworld&quot; widział &quot;Odyseję&quot; Nolana. Co o niej sądzi?
Na premierę "Odysei" Christophera Nolana musimy poczekać jeszcze kilka miesięcy, ale film już zbiera pierwsze pozytywne recenzje. Swoje zdanie o widowisku Nolana zdradził jego brat – Jonathan, współscenarzysta m.in. "Mrocznego Rycerza". Twórca nie kryje entuzjazmu po tym, co zobaczył.

Jonathan Nolan o "Odysei": Film jest niesamowity



W rozmowie z CinemaBlend współtwórca "Westworld" powiedział:

Nie pracuję przy "Odysei", ale już ją widziałem. To ogromne, niesamowite osiągnięcie.

Dodał też, że od młodości fascynowały go "Iliada" i "Odyseja", a rozmowy z bratem o kierunku adaptacji były dla niego czystą przyjemnością.

To spektakularny film… Chyba nie powinienem tego mówić, ale tak – jest niesamowity.

GettyImages-1210705668.jpg Getty Images © Jeff Kravitz
Christopher Nolan i Jonathan Nolan
Bracia Nolan od lat działają w tandemie. Przełomowe "Memento" powstało na podstawie opowiadania Jonathana, a później obaj napisali scenariusze do "Prestiżu", trylogii "Mrocznego Rycerza" i "Interstellar". Jonathan pracował też przy "Batman Początek", choć nie został wymieniony w napisach.

"Odyseja" Nolana – co wiemy o filmie?



Nowa "Odyseja" zapowiada się na jeden z największych filmowych projektów Nolana. W roli Odyseusza zobaczymy Matta Damona, który ponownie łączy siły z reżyserem po "Interstellar" i "Oppenheimerze". Telemacha zagra Tom Holland, a w obsadzie znaleźli się również Anne Hathaway, Zendaya, Lupita Nyong’o, Robert Pattinson, Charlize Theron i Jon Bernthal.

Sam Nolan mówi, że po oscarowym "Oppenheimerze" chciał sięgnąć po mitologiczny rozmach, którego – jego zdaniem – dziś w Hollywood brakuje.

Jako filmowiec szukasz luk w kulturze filmowej, rzeczy, których wcześniej nie zrobiono – mówił. Zauważyłem, że wszystkie te wielkie mitologiczne filmy, na których się wychowałem, nigdy nie powstały z takim ciężarem i wiarygodnością, jakie może dać produkcja z budżetem klasy A i wielki hollywoodzki film IMAX.

"Odyseja" trafi do kin w USA 17 lipca.

"Odyseja" – zobacz zwiastun




