Kto będzie chciał zjeść syrenę w nowym horrorze?

W sieci pojawiła się informacja, że Jonathan Rhys Meyers oraz Ben Miles wystąpią w nowym horrorze "The Catch", produkowanym przez Epic Pictures i Mermaid Films. Poznaliśmy też szczegóły fabuły produkcji.
O polowaniu na syrenę
Getty Images © Dave Benett
Historia w filmie skupi się na nietypowym kulinarnym pojedynku. Głównym bohaterem będzie genialny, lecz obsesyjny szef kuchni, który wyrusza do Kornwalii, by odnaleźć najrzadszy przysmak świata – syrenę. W miarę jak jego pasja przeradza się w obłęd, kucharz odkrywa, że niektóre legendy lepiej pozostawić w spokoju.
Producent (i jednocześnie prezes firmy Epic Pictures, która zajmie się światową sprzedażą projektu) Patrick Ewald
, przekazał w oświadczeniu, że "The Catch"
przypomni widzom, jak często prawdziwe potwory kryją się wśród ludzi. Samą opowieść nazwał "mieszanką mitu i obsesji" i zapewnił, że Rhys Meyers
i Miles
wniosą do swoich ról niezwykłą głębię.
Film wyreżyseruje pochodząca z Irlandii Jo Southwell
, a producentką została Sara Gibbings
. Jonathan Rhys Meyers
znany jest m.in. z roli króla Henryka VIII w "Dynastii Tudorów
", za którą był trzy razy nominowany do Złotego Globu
. Bena Milesa
mogliśmy niedawno oglądać m.in. w serialu "Gwiezdne wojny: Andor
".
Zdjęcia do filmu rozpoczną się w marcu 2026 roku. Data premiery nie została jeszcze ujawniona.
Zwiastun "Andora"