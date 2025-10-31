Newsy Filmy Kto będzie chciał zjeść syrenę w nowym horrorze?
Kto będzie chciał zjeść syrenę w nowym horrorze?

W sieci pojawiła się informacja, że Jonathan Rhys Meyers oraz Ben Miles wystąpią w nowym horrorze "The Catch", produkowanym przez Epic Pictures i Mermaid Films. Poznaliśmy też szczegóły fabuły produkcji.

O polowaniu na syrenę



GettyImages-2239951811.jpg Getty Images © Dave Benett


Historia w filmie skupi się na nietypowym kulinarnym pojedynku. Głównym bohaterem będzie genialny, lecz obsesyjny szef kuchni, który wyrusza do Kornwalii, by odnaleźć najrzadszy przysmak świata – syrenę. W miarę jak jego pasja przeradza się w obłęd, kucharz odkrywa, że niektóre legendy lepiej pozostawić w spokoju.

Producent (i jednocześnie prezes firmy Epic Pictures, która zajmie się światową sprzedażą projektu) Patrick Ewald, przekazał w oświadczeniu, że "The Catch" przypomni widzom, jak często prawdziwe potwory kryją się wśród ludzi. Samą opowieść nazwał "mieszanką mitu i obsesji" i zapewnił, że Rhys Meyers i Miles wniosą do swoich ról niezwykłą głębię. 

Film wyreżyseruje pochodząca z Irlandii Jo Southwell, a producentką została Sara Gibbings. Jonathan Rhys Meyers znany jest m.in. z roli króla Henryka VIII w "Dynastii Tudorów", za którą był trzy razy nominowany do Złotego Globu. Bena Milesa mogliśmy niedawno oglądać m.in. w serialu "Gwiezdne wojny: Andor".

Zdjęcia do filmu rozpoczną się w marcu 2026 roku. Data premiery nie została jeszcze ujawniona.

Zwiastun "Andora"



