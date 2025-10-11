Joseph Gordon-Levitt i Rachel McAdams vs. AI. Netflix kupuje thriller o sztucznej inteligencji

Reżyserski projekt Josepha Gordona-Levitta nabiera tempa. Jak donosi dziś portal Deadline, opracowywany przez niego thriller o sztucznej inteligencji znalazł nabywcę w postaci serwisu streamingowego Netflix. Dla aktora będzie to powrót do reżyserii po ponad dekadzie.
Thriller o AI od Josepha Gordona-Levitta – co wiemy?
Deadline donosi, że wraz z nabyciem praw do filmu przez platformę Netflix, nastąpiła także roszada na stanowisku głównej gwiazdy filmu. Dotychczas łączoną z projektem Anne Hathaway
zastąpi Rachel McAdams
, aktorka nominowana do Oscara
drugoplanową rolę w "Spotlight
". O nowym projekcie wciąż niewiele wiadomo. Nie podano żadnych szczegółów fabuły poza informacją, że będzie to thriller o sztucznej inteligencji. Nadal nie znamy również tytułu filmu.
Getty Images © Dia Dipasupil
Wiemy za to, że Joseph Gordon-Levitt
jest nie tylko reżyserem, ale także współscenarzystą projektu. W pracach nad tekstem wspomagał go Kieran Fitzgerald
, z którym spotkał się na planie filmu Olivera Stone'a
"Snowden
". Aktor od dłuższego czasu krytycznie i głośno wypowiada się na temat zagrożeń związanych ze sztuczną inteligencją – można więc podejrzewać, że nie będzie to projekt wychwalający możliwości AI.
Wśród pomysłodawczyń fabuły jest Natasha Lyonne
, czyli gwiazda serialu "Poker Face
" Riana Johnsona
. Ten z kolei będzie producentem całości.
Joseph Gordon-Levitt jako reżyser Joseph Gordon-Levitt
w swojej reżyserskiej karierze zrealizował dotąd jeden film pełnometrażowy. Był to "Don Jon
" z 2013 roku. Była to historia seksoholika, który spotyka na swej drodze niepoprawną romantyczkę. W życiu Jona liczy się kilka rzeczy - siłka, bryka, Bóg, rodzina, koledzy i porno. Kumple nazywają go Don Jon, bo żadna mu się nie oprze. Barbara jest młoda, seksowna i "ma styl". Zakochana w hollywoodzkich romansach marzy o księciu z bajki, z którym wyruszy w stronę zachodzącego słońca. Obydwoje uwielbiają filmy, szczególnie te z happy endem. Choć każde z nich preferuje inny gatunek...
Zwiastun filmu "Don Jon"