Newsy Filmy Joseph Gordon-Levitt i Rachel McAdams vs. AI. Netflix kupuje thriller o sztucznej inteligencji
Filmy

Joseph Gordon-Levitt i Rachel McAdams vs. AI. Netflix kupuje thriller o sztucznej inteligencji

Deadline / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Joseph+Gordon-Levitt+i+Rachel+McAdams+vs.+AI.+Netflix+kupuje+thriller+o+sztucznej+inteligencji-163344
Joseph Gordon-Levitt i Rachel McAdams vs. AI. Netflix kupuje thriller o sztucznej inteligencji
źródło: Getty Images
autor: Frazer Harrison
Reżyserski projekt Josepha Gordona-Levitta nabiera tempa. Jak donosi dziś portal Deadline, opracowywany przez niego thriller o sztucznej inteligencji znalazł nabywcę w postaci serwisu streamingowego Netflix. Dla aktora będzie to powrót do reżyserii po ponad dekadzie.

Thriller o AI od Josepha Gordona-Levitta – co wiemy?



Deadline donosi, że wraz z nabyciem praw do filmu przez platformę Netflix, nastąpiła także roszada na stanowisku głównej gwiazdy filmu. Dotychczas łączoną z projektem Anne Hathaway zastąpi Rachel McAdams, aktorka nominowana do Oscara drugoplanową rolę w "Spotlight". O nowym projekcie wciąż niewiele wiadomo. Nie podano żadnych szczegółów fabuły poza informacją, że będzie to thriller o sztucznej inteligencji. Nadal nie znamy również tytułu filmu.

GettyImages-2157876250.jpg Getty Images © Dia Dipasupil
Główna gwiazda filmu, Rachel McAdams


Wiemy za to, że Joseph Gordon-Levitt jest nie tylko reżyserem, ale także współscenarzystą projektu. W pracach nad tekstem wspomagał go Kieran Fitzgerald, z którym spotkał się na planie filmu Olivera Stone'a "Snowden". Aktor od dłuższego czasu krytycznie i głośno wypowiada się na temat zagrożeń związanych ze sztuczną inteligencją – można więc podejrzewać, że nie będzie to projekt wychwalający możliwości AI. 

Wśród pomysłodawczyń fabuły jest Natasha Lyonne, czyli gwiazda serialu "Poker Face" Riana Johnsona. Ten z kolei będzie producentem całości.

Joseph Gordon-Levitt jako reżyser



Joseph Gordon-Levitt w swojej reżyserskiej karierze zrealizował dotąd jeden film pełnometrażowy. Był to "Don Jon" z 2013 roku. Była to historia seksoholika, który spotyka na swej drodze niepoprawną romantyczkę. W życiu Jona liczy się kilka rzeczy - siłka, bryka, Bóg, rodzina, koledzy i porno. Kumple nazywają go Don Jon, bo żadna mu się nie oprze. Barbara jest młoda, seksowna i "ma styl". Zakochana w hollywoodzkich romansach marzy o księciu z bajki, z którym wyruszy w stronę zachodzącego słońca. Obydwoje uwielbiają filmy, szczególnie te z happy endem. Choć każde z nich preferuje inny gatunek...

Zwiastun filmu "Don Jon"





Powiązane artykuły Rachel McAdams

Zobacz wszystkie artykuły

Najnowsze Newsy

Filmy

Gambit w "Avengers: Doomsday" – Channing Tatum o swoim występie

1 komentarz
Seriale

To koniec "Yellowjackets". Sezon 4 będzie ostatnim

2 komentarze
Filmy

Megagwiazda popu w kontynuacji "Diabeł ubiera się u Prady"

1 komentarz
Filmy

Twórca "Na rauszu" szykuje biografię legendarnego prezydenta USA

15 komentarzy
Rankingi Filmy

RANKING: 10 aktorów, którzy zostali zwolnieni w trakcie zdjęć do filmu

16 komentarzy
Seriale Multimedia

"Niezwyciężony": pierwszy zwiastun + data premiery 4. sezonu

1 komentarz
Filmy

"Pasja 2" bez gwiazdy? Gibson szuka nowego Jezusa

65 komentarzy