Czwarty członek filmowego "The Beatles" wybrany! Znacie go ze "Stranger Things" i "Gladiatora II"

George Harrison wybrany! Kto zagra w czterech filmach o The Beatles?

Getty Images © Chris Walter



Zwiastun "Gladiatora II", najnowszego filmu w filmografii Josepha Quinna

Zdaniem portalu Deadline wybór padł na. Aktor jest obecnie rozchwytywany w Holllywood. Fani na całym świecie znają go dzięki serialowi. W kinach można go jeszcze oglądać jako jednego z despotycznych cesarzy Imperium Rzymskiego w widowiskuAktor obecnie pracuje dla Marvela nad widowiskiem. Podobno widziano go na planie tego filmu z gitarą, gdy w przerwach do zdjęć ćwiczył na potrzeby filmów Mendesa Choć oficjalnie casting do filmów Sama Mendesa nie został potwierdzony, to nieoficjalnie mamy już pełny skład zespołu. Oprócz Quinna w filmach pojawią się:Premierę zaplanowano na 2027 rok, ale na razie nie znamy szczegółów tego, jak poszczególne filmy będą wchodzić do kin. Sam Mendes ma wyreżyserować każdy z czterech filmów. Reżyser ma wizję czterech przeplatających się historii, każdej opowiedzianej z punktu widzenia innego członka grupy.Całość powstaje dla filmowego studia Apple'a.