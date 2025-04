Ludzka Pochodnia nie będzie kobieciarzem. "To nie te czasy" – mówi grający go Joseph Quinn

Ludzka Pochodnia będzie inna od wersji, którą grał Chris Evans

"Fantastyczna 4: Pierwsze kroki" – co wiemy o filmie?

Teaser filmu "Fantastyczna 4: Pierwsze kroki"

Ostatnio wywiadu Entertainment Weekly udzielił. W widowiskuwciela się, lepiej znanego jako. W wywiadzie tym opowiedział, jak jego wersja będzie się różnić od wcześniejszych filmowych wcieleń. Quinn zauważa, że, który jest pewny siebie i mało interesuje się uczuciami innych. Aktor zadaje pytanie:I sam sobie odpowiada: Quinn ujawnia, że rozmawiał z Kevinem Feige'em na temat tego,. Aktor podkreśla, że Johnny wciąż będzie odważnym, pewnym siebie mężczyzną. Ma jednak cechować go także większa wyrozumiałość wobec uczuć innych ludzi oraz większa samoświadomość przyczyn, dla których lubi być w centrum uwagi.Reżyserem widowiska jest Matt Shakman , które szlify w MCU zbierał na planie serialu " WandaVision ".Tytułma symboliczne znaczenie. Nie odnosi się bowiem wyłącznie do fabuły, która będzie historią typurozgrywającą się w latach 60. To również nawiązanie do przejęcia przez Disneya 20th Century Fox. Mutanci, w tym członkowie Fantastycznej Czwórki, byli do tej pory częścią komiksowego uniwersum Foxa. Teraz stawiają pierwsze kroki w MCU.