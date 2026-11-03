Josh Brolin i Jeremy Renner w filmie surwiwalowym "A Speck in the Sea"

Znani m.in. ze swoich występów w produkcjach Marvel Studios Jeremy Renner i Josh Brolin spotkają się na planie filmu, który nie jest produkcją Marvel Studios. Panowie zagrają w thrillerze "A Speck in the Sea". Za kamerą stanie laureat Oscara Orlando von Einsiedel.
O czym opowie "A Speck in the Sea"?
Scenariusz napisał nominowany do Oscara Jeff Pope
("Tajemnica Filomeny
"). Inspiracją była prawdziwa historia Johnny'ego Aldridge'a, rybaka z Montauk trudniącego się połowem homarów. W 2013 roku wypadł on w nocy ze swojego kutra pośrodku Oceanu Atlantyckiego – w tym czasie jego przyjaciel i współpracownik, Anthony Sosinski, spał pod pokładem
. Po przebudzeniu Anthony rozpoczyna poszukiwania, tymczasem Johnny musi walczyć o przetrwanie, wykorzystując każdą surwiwalową sztuczkę, jaką zna.
Johnny'ego Aldridge'a zagra Brolin
. Renner
wystąpi jako Anthony Sosinski. Historia Johna i Anthony'ego to jeden z najbardziej niezwykłych udokumentowanych przypadków przetrwania
, skomentował Jonathan Eirich ze studiaRideback, jeden z producentów filmu.
Reżyser Orlando von Einsiedel
zdobył Oscara za krótkometrażowy film dokumentalny "Białe Hełmy
" (2016). W jego filmografii są też "Virunga
" (2014), "Konwergencja: Odwaga w obliczu kryzysu
" (2021) i "Zaginione dzieci
" (2024). Brolina
widzieliśmy ostatnio w "Gwiazdozbiorze psa
" i "Upadku wieloryba
", a Rennera
– w "Żywym czy martwym: Filmie z serii 'Na noże'
".
"Upadek wieloryba" - zwiastun
Po śmierci ojca Jay Gardiner nurkuje u wybrzeży Kalifornii, próbując odnaleźć jego szczątki. Gdy niespodziewanie zostaje połknięty przez ogromnego kaszalota, jego misja zamienia się w desperacką walkę o przetrwanie. Uwięziony we wnętrzu wieloryba, dysponując zapasem tlenu na zaledwie godzinę, Jay musi wykorzystać wszystko, czego nauczył go ojciec, by zachować zimną krew, przetrwać i znaleźć sposób, by się uwolnić.