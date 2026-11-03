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Josh Brolin i Jeremy Renner w filmie surwiwalowym "A Speck in the Sea"

Deadline / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Josh+Brolin+i+Jeremy+Renner+w+filmie+surwiwalowym+%22A+Speck+in+the+Sea%22-169470
Josh Brolin i Jeremy Renner w filmie surwiwalowym &quot;A Speck in the Sea&quot;
źródło: Getty Images
autor: Chloe Kern
Znani m.in. ze swoich występów w produkcjach Marvel Studios Jeremy Renner i Josh Brolin spotkają się na planie filmu, który nie jest produkcją Marvel Studios. Panowie zagrają w thrillerze "A Speck in the Sea". Za kamerą stanie laureat Oscara Orlando von Einsiedel.

O czym opowie "A Speck in the Sea"?




Scenariusz napisał nominowany do Oscara Jeff Pope ("Tajemnica Filomeny"). Inspiracją była prawdziwa historia Johnny'ego Aldridge'a, rybaka z Montauk trudniącego się połowem homarów. W 2013 roku wypadł on w nocy ze swojego kutra pośrodku Oceanu Atlantyckiego – w tym czasie jego przyjaciel i współpracownik, Anthony Sosinski, spał pod pokładem. Po przebudzeniu Anthony rozpoczyna poszukiwania, tymczasem Johnny musi walczyć o przetrwanie, wykorzystując każdą surwiwalową sztuczkę, jaką zna.

Johnny'ego Aldridge'a zagra Brolin. Renner wystąpi jako Anthony Sosinski.

Historia Johna i Anthony'ego to jeden z najbardziej niezwykłych udokumentowanych przypadków przetrwania, skomentował Jonathan Eirich ze studiaRideback, jeden z producentów filmu.

Reżyser Orlando von Einsiedel zdobył Oscara za krótkometrażowy film dokumentalny "Białe Hełmy" (2016). W jego filmografii są też "Virunga" (2014), "Konwergencja: Odwaga w obliczu kryzysu" (2021) i "Zaginione dzieci" (2024).

Brolina widzieliśmy ostatnio w "Gwiazdozbiorze psa" i "Upadku wieloryba", a Rennera – w "Żywym czy martwym: Filmie z serii 'Na noże'".

"Upadek wieloryba" - zwiastun




Po śmierci ojca Jay Gardiner nurkuje u wybrzeży Kalifornii, próbując odnaleźć jego szczątki. Gdy niespodziewanie zostaje połknięty przez ogromnego kaszalota, jego misja zamienia się w desperacką walkę o przetrwanie. Uwięziony we wnętrzu wieloryba, dysponując zapasem tlenu na zaledwie godzinę, Jay musi wykorzystać wszystko, czego nauczył go ojciec, by zachować zimną krew, przetrwać i znaleźć sposób, by się uwolnić.

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